“No me di cuenta de que la gente no sabía”: Billie Eilish se identifica como bisexual

La artista estadounidense se sorprendió de que la gente no supiera su orientación sexual, pero pidió que la dejaran en paz con el tema, pues hay cosas más importantes.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- La artista Billie Eilish habló sobre su orientación sexual para la edición The Power of Women de Variety, en donde dio a conocer que es bisexual, lo que provocó revuelo en redes sociales, ya que nunca lo había dicho públicamente.

La artista estadounidense de 21 años se sorprendió al ver en redes sociales la respuesta a su entrevista, pues compartió que no se había dado cuenta de que la gente no sabía su orientación sexual.

“Realmente no me di cuenta de que la gente no lo sabía. Me pregunto ¿por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente hablé de eso”, dijo.

En la entrevista de Variety, platicó de la atracción que tiene por las mujeres, pero señaló que se siente intimidada por su belleza, por lo que nunca ha percibido que pudiera relacionarse con ellas.

“Me siento atraída físicamente por [las mujeres]. Pero también me siento intimidada por su belleza y su presencia. […] Todavía me dan miedo [las mujeres], pero creo que son preciosas. […] Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas”, declaró.

El pasado sábado 2 de diciembre, la cantante recibió el premio de Mejor Canción del Año para un película por la canción What Was I Made For, la cual apareció en Barbie, la película más taquillera del año.

Tras “conocerse” la noticia, Billie Eilish agradeció en su cuenta de Instagram a Variety por “sacarla del closet” y por el premio otorgado, pero pidió que la dejaran en paz y que hablaran de cosas más importantes que su orientación sexual.

“Gracias Variety por mi premio y por sacarme [del clóset] en una alfombra roja a las 11 horas, en lugar de hablar de cualquier otra cosa que importa”, lamentó al asegurar que le gustan los hombres y las mujeres. “Déjenme en paz, por favor, literalmente ¿a quién le importa?”, cuestionó.