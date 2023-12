Rockstar Games lanza el primer avance del esperado videojuego GTA VI. Saldrá en 2025

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El estudio de videojuegos Rockstar Games se vio forzado este lunes a adelantar el primer tráiler de su más reciente título: Grand Theft Auto VI.

La sexta entrega de su saga más exitosa tuvo que ser publicado el día de hoy, a pesar de que estaba contemplada su revelación para el día de mañana, debido a una nueva filtración que forzó al estudio a tomar medidas de último momento.

“Nuestro tráiler se ha filtrado, así que por favor vean el video real en Youtube”, escribió el estudio.

El avance no muestra elementos de las mecánicas de juego, sino que sirve como un primer adelanto al regreso que tendrán los videojuegos a Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami que fue explorada por última vez en Grand Theft Auto: Vice Stories, del 2006.

Además, muestra a los personajes principales de la nueva entrega, destacando que una de ellas se llama Lucia, por lo que sería la primera vez en la historia de la franquicia que se podrá emplear de manera oficial a una mujer.

De forma paralela, el jugador podrá jugar con un personaje masculino de nombre Jason, quien será el secuaz de Lucia por el mundo delictivo en las calles de Vice City.

Al ritmo de la canción “Love is a Long Road” de Tom Petty, el avance concluye con la develación del logotipo oficial de Grand Theft Auto VI y su tentativa fecha de salida, la cual será para 2025.

La sexta presentación de la saga de Rockstar Games representa un hito para el gremio y la industria, pues es uno de los videojuegos más esperados en los últimos 10 años, después del lanzamiento de su antecesor.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe

— Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023