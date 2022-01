Las series de 2022: De historias épicas al mundo de superhéroes y videojuegos

Hacemos una recopilación de las series más esperadas en las plataformas de streaming para este 2022 que apenas arranca y de las cuales muchas de ellas ya han confirmado fecha de estreno. Los títulos van desde la fantasía, pasando por el universo de superhéroes hasta historias que se adentrarán en el mundo de videojuegos y animes.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– Si 2021 nos sorprendió con el bombazo que representó la serie surcoreana El juego del calamar o el gran regreso de Succession o la presentación de Wandavision, este 2022 no soltará prenda, pues también vienen grandes estrenos que ya esperamos incluso desde hace unos par de años atrás.

Este nuevo año representa el gran regreso de una de las grandes series de historia, Game of Thrones, al menos en la esencia de George R.R. Martin que ha bendecido la precuela que conocemos ya bajo el nombre de House of the Dragon y que nos permitirá conocer mejor a los Targaryen para HBO Max.

Y la lucha con toques fantásticos se extenderá también por Amazon Prime Video que tiene como gran estreno la serie basada en el mundo de J. R. R. Tolkien ambientada miles de años antes de los eventos de El Hobbit y de la trilogía de El señor de los Anillos que de hecho llevará el mismo nombre.

Pero, por supuesto, a parte de los grandes estrenos que también alcanzarán al mundo del superhéroes de Marvel con un combo de nuevas series y caras de este Universo, tendremos de vuelta las segundas partes que inaugurará Euphoria y también hasta las cuartas y quintas partes que Netflix traerá con la vuelta de algunas de sus exitosas series como Ozark, Stranger Things y The Crown.

En SinEmbargo hacemos una recopilación de las series más esperadas en las plataformas de streaming para este año que apenas va arrancando y de las cuales mucha de ellas ya han confirmado fecha de estreno.

HOUSE OF THE DRAGON

¿De qué va?

La esperada precuela de Game of Trones ya tiene la bendición de su creador George R.R. Martin, que ha tenido acceso al primer capítulo de la serie y le ha encantado por ser “oscura, poderosa, impulsiva, tal y como me gusta”.

La serie está ambientada 300 años antes de lo ocurrido en GOT, House of the Dragon narra la historia de la Casa Targaryen y los sucesos que desembocaron en la lucha fratricida entre el propio clan que se conoció en “Danza de dragones”.

Plataforma: HBO Max

Fecha de estreno: Aún sin fecha exacta

VIKINGOS: VALHALLA

¿De qué va?

Después de un año de despedirnos de las seis temporadas de la exitosa Vikingos, ahora estamos a nada ver su primer spin-off que comienza a principios del siglo XI, un siglo después de la serie que ya conocemos, y narra las legendarias aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás hayan existido: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada y el rey normando Guillermo el Conquistador. Hombres y mujeres abrirán el camino mientras luchan por sobrevivir en un mundo en constante cambio y evolución, según reza su sinopsis.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 25 de febrero

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

¿De qué va?

Esta serie basada en la obra de J. R. R. Tolkien sin duda es una de las producciones más esperadas y su inversión de 465 millones de dólares apunta a que no hay miedo de pérdida. La ficción, que estará ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los eventos de El Hobbit y de la trilogía de El señor de los Anillos de Tolkien. Los fans desea saga serán testigos de una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos se elevaron a la gloria y cayeron a la ruina, los héroes fueron puestos a prueba, la esperanza pendió de los hilos más finos y el villano más grande que jamás haya surgido de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo en tinieblas.

Plataforma: Amazon Prime Video

Fecha de estreno: 2 de septiembre

THE LAST OF US

¿De qué va?

Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, los personajes del popular videojuego, hemos tenido información a cuenta gotas de esta serie.

La apocalíptica historia en los juegos, ambientada en un mundo arrasado después de que una pandemia convirtiera a los seres humanos en criaturas caníbales, relata varios momentos en la vida de Joel y Ellie y todo apunta a que en su adaptación como serie de televisión se realizarán diversos cambios con respecto a la trama original. Neil Druckman, el guionista indicó que la serie incluirá algo de material eliminado del videojuego de PlayStation.

Plataforma: HBO Max

Fecha de estreno: Aún sin fecha exacta

STAR WARS: OBI WAN-KENOBI, ANDOR Y AHSOKA

¿De qué van?

El mundo de Star Wars aún no ha sido explotado lo suficiente, al menos no para Disney y muchos fans que esperan con ansias este año el estreno de De Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor y Hayden Christensen; Ahsoka, spin-off de The Mandalorian con la mismísima Rosario Dawson, o Andor, precuela de la película de Rogue One protagonizada por nada menos que el actor mexicano Diego Luna.

Plataforma: Disney+

Fecha de estreno:Aún sin fechas exactas

THE WITCHER: BLOOD ORIGINS

¿De qué va?

El universo de The Witcher se expande hasta los orígenes de estos brujos en un mundo élfico 1200 años antes en Blood Origins. “El origen del primer Witcher y los eventos que conducen a la crucial ‘conjunción de las esferas’, cuando los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno”, indica la sinopsis.

The Witcher: Blood Origin contará la historia de la civilización élfica antes de su caída, y lo más importante, revelará la historia olvidada del primer Witcher.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: Aún sin fecha exacta

ONE PIECE

¿De qué va?

El actor mexicano Iñaki Godoy protagonizará la adaptación con acción real y personajes de carne y hueso del exitoso manga y anime One Piece.

La historia de One Piece sigue los pasos de Luffy en sus aventuras con un grupo de piratas. El manga comenzó a editarse en 1997 y la serie se estrenó en 1999. La adaptación televisiva y animada de One Piece se ha convertido en un fenómeno mundial con casi mil episodios ya emitidos.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: Aún sin fecha exacta

SERIES MARVEL: AGATHA: HOUSE OF HARKNESS, MR. MARVEL, SECRET INVASIÓN, HULKA Y MOON KNIGHT

¿De qué van?

Después de éxito de las primera cinco series de Marvel estrenadas en 2021, evidente iba a ver más y los títulos ya están a la vuelta de la esquina en los que veremos en regreso de personajes con los los que ya nos hemos familiarizado como Ms. Marvel, Samuel L. Jackson como Nick Fury y a Agatha, pero también conoceremos a Hulka con Tatiana Maslany y al Moon Knight del sorprendente Oscar Issac.

Plataforma: Disney +

Fecha de estreno: Aún sin fechas exactas

CÓMO CONOCÍ A TU PADRE

¿De qué va?

Después de la larga conversación de Ted Mosby con sus hijos donde contaba a través de las anécdotas con sus amigos cómo conoció al amor de su vida, ahora llega Hilary Duff como Sophie, quien en a sus 30 años se embarca en la búsqueda del verdadero amor en Nueva York con ayuda de aplicaciones de citas como Tinder.

La primera temporada de Cómo conocí a tu padre estará conformada por diez episodios, en los que colaborarán los creadores de la serie original de CBS y un gran elenco con actrices como Kim Catrall.

Plataforma: Hulu en EU, aún sin plataforma para México

Fecha de estreno: 18 de enero en EU

WILLOW

¿De qué va?

¿Quién no vio un domingo por la tarde la entrañable fantasía ochentera de Willow? Ahora esta película regresará a la pantalla con una serie en la que Warwick Davis volverá como protagonista y que contará además con la dirección de Jon M. Chu.

Willow presentaba una imaginativa y divertida aventura de fantasía en torno a un humilde granjero y aspirante poco exitoso a hechicero (Davis), que debía proteger a una recién nacida de una malvada profecía.

Plataforma: Disney+

Fecha de estreno: Aún sin fecha exacta

SEGUNDAS Y HASTA QUINTAS PARTES

EUPHORIA 2

¿De qué va?

Esta ya está a la vuelta de la esquina porque este domingo estrena su primer episodio. La segunda temporada de Euphoria seguirá por la misma línea, mostrando las diversas situaciones que se presentan durante la adolescencia.

La serie protagonizada por Zendaya es adaptación de la serie homónima israelí, narra la vida de un grupo de estudiantes de secundaria que se encuentran sumergidos en un mundo de drogas, sexo y violencia.

Plataforma: HBO Max

Fecha de estreno: 9 de enero

OZARK 4

¿De qué va?

Ozark ha sido catalogada como una de las mejores series de los último años y en unos días estrenará su cuarta temporada que pondrá fin a la trama en la que una adinerada familia de Chicago, los Byrde, se muda a una zona rural de EU para adentrarse en un enredo de lavado de dinero y narcotráfico con el fin de escapar de la muerte.

A la serie protagonizada por Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner y Charlie Tahan, entre otros, y que ha estado nominada a 32 premios Emmy, se le unen dos mexicanos a su elenco: Alfonso Herrera y Bruno Bichir.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 21 de enero

LOS BRIDGERTON 2

¿De qué va?

La temporada dos de Bridgerton ya tiene fecha para su lanzamiento en Netflix. La ficción creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, uno de los títulos más vistos del servicio de streaming, regresará en marzo de 2022.

La segunda entrega sigue a Lord Anthony Bridgerton (Bailey), el hermano mayor Bridgerton y vizconde, quien se propone encontrar una esposa adecuada. Impulsado por su deber de defender su apellido, la búsqueda de Anthony de una debutante que cumpla con sus estándares imposibles parece desafortunada hasta que Kate (Simone Ashley) y su hermana menor Edwina (Charithra Chandran) llegan desde India.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 25 de marzo

THE CROWN 5

¿De qué va?

Aunque son poco los detalles que sabemos hasta ahora, el elenco ya está más que confirmado con Imelda Stauton que toma el cetro de Olivia Colman como Isabel II en la quita y penúltima temporada de The Crown. También la serie ya tiene a sus Carlos y Diana con Dominic West y Elizabeth Debicki convertidos en los príncipes de Gales.

Lesley Manville relevará a Helena Bonham Carter como la princesa Margarita y Jonathan Pryce a Tobias Menzies como el duque de Edimburgo. Además, la serie contará con Jonny Lee Miller (Elementary) como el primer ministro John Major.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: Noviembre

STRANGER THINGS 4

¿De qué va?

Un avance de la serie develó que la entrega arrancará con un salto temporal, pues todo apunta a que la entrega también mostrará una serie de flashbacks y un anterior avance había revelado que la serie haría referencia a Creel House en 1950. Otra de estas escenas mostrará el cautiverio de Hopper en Rusia, además de explicar cómo consiguió escapar de la muerte al final de la tercera temporada.

Este salto temporal también ayudaría a justificar el aspecto de los jóvenes protagonistas, que serán más mayores de lo previsto inicialmente debido al retraso de esta nueva entrega por la pandemia.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: Durante verano.

– Con información de Europa Press y EFE