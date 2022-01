VIDEO: Así es la camioneta de BMW que cambia de color con sólo pulsar un botón

Ciudad de México, 5 de enero (RT).– BMW ha creado un vehículo, el iX Flow, que puede cambiar de color su parte exterior con sólo pulsar un botón, según un video de la presentación que el fabricante alemán de automóviles llevó a cabo este miércoles durante un evento tecnológico celebrado en Las Vegas, Estados Unidos.

“En el futuro, los clientes de BMW podrán cambiar el color de su coche con solo presionar un botón”, explicó Strella Clarke, líder del proyecto BMW iX Flow. “Llevamos la personalización a niveles insospechados”, añadió.

La representante del fabricante alemán de automóviles indicó que esta tecnología puede beneficiar a sus usuarios de distintas formas. Por ejemplo, si alguien pierde su vehículo en un estacionamiento este podría hacer un destello para que sea más sencillo localizarlo.

Unveiled at the 2022 #ConsumerElectronicsShow, the @BMW iX Flow wrap uses electrophoretic colouring, allowing the exterior shade of the vehicle to be changed at the tap of a button.

Amazing. pic.twitter.com/yNEjmufXO8

— Alberta European Motorworks (@ABEuropeanMW) January 6, 2022