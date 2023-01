Ebrard: Ovidio tiene proceso pendiente en México y no lo enviarán de inmediato a EU

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– El Canciller Marcelo Ebrard descartó esta tarde que el proceso de extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos sea en fast-track, ya que hay formalidades que se deben cumplir y en México hay procesos abiertos en contra del hijo de “El Chapo” Guzmán.

“Hay un procedimiento que se tiene que seguir, según la ley mexicana, se tendría que presentar que me imagino el día de hoy, según lo que escuché, ante las diferentes autoridades, pero no podríamos extraditarlo o proceder a extraditarlo en esta circunstancia el día de hoy o mañana o pasado, no se podría”, dijo el Secretario de Relaciones Exteriores a medios.