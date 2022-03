Zelenski pide a senadores de EU más aviones a Ucrania y dejar de importar crudo ruso

El encuentro no fue público y los detalles fueron saliendo a la luz a través de las declaraciones y comunicados de miembros del Congreso, acudieron 280 senadores, tanto demócratas como republicanos.

Washington, 5 mar (EFE).- El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este sábado de manera virtual con senadores de Estados Unidos para pedirles que faciliten el envío de más aviones a Ucrania, que Washington deje de importar crudo ruso y excluya a Rusia de los mecanismos de pago Visa y Mastercard.

El encuentro no fue público y los detalles fueron saliendo a la luz a través de las declaraciones en Twitter y comunicados de los miembros del Congreso.

En un comunicado, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, explicó que Zelenski hizo “un llamamiento desesperado” a los países de Europa del Este para que envíen a Ucrania los aviones que tienen disponibles y que son de fabricación rusa.

Schumer afirmó que esos aviones “son muy necesarios” para frenar a Rusia y prometió que hará “todo lo que pueda” con el Gobierno de Joe Biden para facilitar el envío de esas aeronaves.

En concreto, Zelenski pidió que Estados Unidos permita la transferencia a Ucrania desde Polonia y Rumanía de antiguos aviones soviéticos y que, luego, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para compensar dé a esos dos países aeronaves más modernas, explicó en Twitter el congresista demócrata Brad Sherman.

Sherman consideró que esa opción es más segura que el establecimiento de una zona de exclusión área sobre Ucrania, algo que Zelenski lleva reclamando a la OTAN desde hace días pero que la Alianza Atlántica ha rechazado porque podría derivar en enfrentamientos directos entre aviones estadounidenses y rusos.

Según dijo a CNN una fuente familiarizada con la reunión, Zelenski volvió a pedir la creación de una zona de exclusión aérea. Sin embargo, los miembros del Congreso han evitado hacer comentarios sobre ese tema en Twitter.

Según explicaron en Twitter varios legisladores, como la demócrata Rosa DeLauro, Zelenski pidió al Congreso que interceda para que el Gobierno de Biden prohíba la importación de petróleo procedente de Rusia, una propuesta por la que inmediatamente se pronunciaron a favor demócratas y republicanos del Congreso.

Asimismo, Zelenski solicitó que se excluya a Rusia de los mecanismos de pago Visa y Mastercard, detallaron Sherman y el senador republicano Lindsey Graham.

El mandatario ucraniano también pidió a los legisladores más asistencia militar y humanitaria, así como ayuda para que el Presidente ruso, Vladimir Putin, sea enjuiciado como “un criminal de guerra”, detalló en Twitter el Senador demócrata Tim Kaine.

La reunión, organizada por la Embajada de Ucrania en Estados Unidos, comenzó a las 09:30 horas local (14:30 GMT) y duró una hora, dijo en Twitter el Congresista demócrata por Texas Lloyd Doggett.

Según el Senador demócrata Chris Coons, al encuentro acudieron 280 miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos.

Los legisladores colgaron en Twitter imágenes de Zelenski, que aparece con una camiseta de color verde militar y sentado al lado de una bandera de Ucrania.