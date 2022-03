Zelenski critica a la OTAN por no cerrar espacio aéreo a Rusia: “Nos sentimos solos”

Kiev, 4 de marzo (EFE).– El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, criticó este viernes a la OTAN por la negativa de imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, medida que Kiev solicita desde hace días para frenar a Rusia.

“Sabiendo que los nuevos ataques y víctimas son inevitables, la OTAN ha tomado la decisión de no cerrar el cielo sobre Ucrania”, dijo Zelenski en un nuevo mensaje de vídeo, publicado en redes sociales.

Según el mandatario ucraniano, la inteligencia de los países de la Alianza “conoce muy bien los planes del enemigo”.

“Creemos que los países de la OTAN han creado la narrativa de que el cierre del cielo de Ucrania provocará una confrontación directa” entre Rusia y el bloque euroatlántico, agregó.

Nuclear terrorism requires decisive action in response. At the #UN Security Council meeting, we called for closing the sky over 🇺🇦 and launching an operation to maintain peace and security. The goal is to save hazardous facilities. The world must not watch, but help!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022