Precio de maíz sube 24.7% en un mes y llega a máximo histórico; supera los 20 pesos

En la Zona Metropolitana del Valle de México el precio frecuente es de 20 pesos por kilo (1.01 dólares); sin embargo, existen entidades en las que el precio alcanza hasta 27 pesos (1.36 dólares) por kilogramo.

Ciudad de México, 4 abr (EFE).- Los productores de maíz alertaron este lunes que los altos precios de este producto han disparado los precios de la tortilla, un icono de la cocina mexicana y base de la dieta nacional, a máximos históricos en el pasado mes de marzo.

Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), precisó en un boletín que durante la última semana de marzo el precio promedio de la tortilla a nivel nacional alcanzó su nivel máximo, al alcanzar los 20.02 pesos (poco más de un dólar) por kilogramo en tortillería tradicional.

Mientras que en tiendas de autoservicio el precio fue de 13.65 pesos (0.69 dólares) por kilo, lo que significó un incremento de 24.7 por ciento y de 11.7 por ciento, en comparación con la misma fecha del 2021.

Señaló que en la Zona Metropolitana del Valle de México el precio frecuente es de 20 pesos por kilo (1.01 dólares); sin embargo, existen entidades en las que el precio alcanza hasta 27 pesos (1.36 dólares) por kilogramo.

“Lo anterior, es derivado de un alza de 21 por ciento en el precio del maíz en el mercado nacional entre marzo de 2021 a marzo de 2022 al pasar de seis mil 057 pesos (306.80 dólares) la tonelada a siete mil 327 pesos (370.03 dólares) la tonelada”, aseveró.

Además, dijo, en este mismo lapso el precio futuro se elevó en 36.5 por ciento, “acentuando un mayor incremento tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania”

Esto, debido a que previo a esta situación, ambas naciones suministraban en conjunto el 19.5 por ciento de las exportaciones mundiales del cereal y actualmente se estima en 16.6 por ciento, una reducción de seis millones de toneladas.

López Ríos señaló que en los últimos siete años la producción de maíz en México no sólo no se ha incrementado, si no que ha registrado una tasa media anual de crecimiento negativa de 0.6 por ciento.

El dirigente advirtió además que para los próximos ciclos agrícolas P-V 2022 y O-I 2022/23 se corren riesgos, pues aunque el grano registra buenos precios, los principales fertilizantes que se usan en agricultura incrementaron los precios promedio en 153 por ciento entre marzo de 2021 y lo que va de abril 2022.

A ello, se le suma la escasez de agua para riego, lo que frenaría la producción del grano.

Del mismo modo, dijo que la cosecha O-I 2021/22 que está por comenzar, tendrá una caída de 8.3 por ciento respecto al periodo 2020/21, con 7.2 millones de toneladas, lo que impactaría en más alzas en el precio de la tortilla.

“Estas [alzas] podrían oscilar entre cuatro y cinco pesos (0.20 y 0.25 dólares) por kilo, y hasta de siete u ocho pesos (0.35 y 0.40 dólares) por kilogramo en algunas entidades del norte del país”, advirtió.