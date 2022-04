Trudeau invita a AMLO a sumarse a evento para recaudar ayuda humanitaria para Ucrania

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, invitó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a sumarse a una iniciativa titulada “Defiende a Ucrania”, en la cual se hará una campaña de recaudación de fondos para los refugiados ucranianos derivado de la invasión rusa.

En una llamada telefónica entre los dos jefes de Gobierno, el funcionario extranjero platicó con López Obrador sobre los impactos del conflicto entre Rusia y Ucrania, incluyendo el aspecto humanitario de los desplazamientos de millones de ciudadanos, y afectaciones a los sectores energético y alimenticio.

“En llamada telefónica hoy, el Presidente López Obrador y yo compartimos nuestras preocupaciones sobre el impacto humanitario de la guerra en Ucrania, y lo invité a que forme parte del evento ‘Stand Up for Ukraine’ para apoyar a refugiados ucranianos y a otras personas que han sido desplazadas de sus viviendas”, escribió Trudeau en Twitter.

We also spoke about the relationship between Canada and Mexico, the trade and economic ties between our two countries, and the work we’re doing together to advance shared priorities. For more information, click here: https://t.co/Hus1XdY2OT

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 5, 2022