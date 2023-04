“¡Fuera máscaras, ya se fue a Latinus!”, dice Sheinbaum sobre Córdova

“Por fortuna, ya cambió el presidente del INE. Por cierto, ¡fuera máscaras!, ¡Ya se fue a Latinus!”, dijo Sheinbaum sobre el nuevo trabajo de Lorenzo Córdova, expresidente del INE que ahora es comentarista.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que en el Instituto Nacional Electoral (INE) haya una nueva era con la salida de Lorenzo Córdova Vianello, de quien dijo “se quitó la segunda máscara” al irse de comentarista al medio Latinus.

“Por fortuna, ya cambió el presidente del INE. Por cierto, ¡fuera máscaras!, ¡Ya se fue a Latinus!”. Bueno, ya se había quitado la máscara, pero se quitó la segunda. O sea, ahora resulta que es comentarista de Latinus, que no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. Entonces pues ya se fue a un medio de propaganda. Creo que esta nueva del INE va hacer mejor”, expresó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en la inauguración de la edición 15 del Gran Remate de Libros y Películas en el Monumento a la Revolución.

La respuesta de Sheinbaum se dio luego de ser cuestionada sobre el proceso electoral en el Estado de México y si asistiría a algún mitin de apoyo a la candidata de Morena Delfina Gómez.

“¡Fuera máscaras, ya se fue a LatinUs!", dijo Claudia Sheinbaum sobre la ida de Lorenzo Cordova a ese medio “de propaganda" tras salir del @INEMexico como consejero presidente. 📹 @jordana_glez pic.twitter.com/tyJkihcrOw — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 5, 2023

El Presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió a los nuevos trabajos de Lorenzo Córdova.

“Miren, miren lo trasparente de todo, como, al final de cuentas, la verdad se abre paso. La noticia que acabamos de escuchar ahora, el que estaba en el INE, que ya es preferible olvidar, esta desfachatez, que se va a la UNAM. Pobre UNAM, mi alma mater, no, no, no. Bueno, pero eso pasa”, dijo en su conferencia matutina.

“¿Irse de comentarista con Loret de Mola?”, insistió. “Imagínense cuánta gente engañada, defendiéndolos porque el INE no se toca. Supuestamente ellos independientes, árbitros, con Loret. O sea, es una involución porque si hubiese regresado como estaba antes de comentarista de Carmen Aristegui pues a lo mejor no, no era tan grotesco”.

El Presidente insistió en el engaño y la deshonestidad del exconsejero del INE.

“Eso fue lo que defendieron, marcharon por esto, vinieron al Zócalo por esto. En esencia, qué les va a importar la democracia, qué les va a importar el INE. No, no, no, es esto, es una decadencia, esto es un acto de deshonestidad como se le vea. Sólo nos faltó que se fuera de presidente de la organización de Claudio X. González, que debe de estar ahí también como asesor, pero puede ser que honorario”, señaló.

Un día después de dejar la titularidad del Instituto Nacional Electoral, Córdova Vianello anunció su colaboración semanal con el medio Latinus, así como su regreso a su plaza académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su primera videocolumna para Latinus, el exconsejero presidente comenzó su mensaje llevando a cabo un balance de los nueve años de existencia del INE, luego de que la reforma del 2014 provocara la homogeneización del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Además de destacar la organización de 331 procesos democráticos —incluyendo elecciones federales, locales, comicios extraordinarios, los dos ejercicios de participación ciudadana a nivel nacional y otros dos procesos de elección para la dirigencias de Morena y del Partido de la Revolución Democrática (PRD)—, el extitular del INE aprovechó su primera videocolumna para criticar el Plan B de la Reforma Electoral, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Córdova Vianello destacó que en los nueve años del INE, que son también en los que él fungió como Consejero presidente, han sido los más estables en materia electoral, destacando “el mayor nivel de alternancia en toda nuestra historia democrática a nivel nacional con un índice nacional de poco más del 62 por ciento, lo que significa de otra manera, que en estos años, la probabilidad que tiene un partido político que ha ganado una elección y vuelva a triunfar es de apenas de una entre cada tres”.

En su primera videocolumna para Latinus, Córdova Vianello criticó el Plan B Electoral.Foto: Andrea Murcia Monsivais, Cuartoscuro

“Estos dos datos son la mejor muestra de que el sistema electoral, que ha estado vigente hasta ahora, ha funcionado, y lo ha hecho muy bien. Por eso es incomprensible que las recientes reformas a seis leyes electorales, conocida como ‘Plan B’, se haya planteado para alterar radicalmente la capacidad operativa del INE, poniendo así en grave riesgo el cumplimiento de sus atribuciones —y con ello— la autenticidad de nuestras elecciones, así como las condiciones de equidad en competencia que han permitido un ‘piso parejo’ para todos los partidos políticos y candidaturas”, comentó Córdova.

El exconsejero aseguró que el “Plan B” Electoral pretende desmantelar la estructura del INE a través de la desaparición del 85 por ciento de las plazas que integran el Servicio Profesional Electoral, el cual está conformado por funcionarios públicos que ingresaron a sus cargos mediante concurso público y posteriormente evaluados anualmente.

Dicho Servicio Profesional, prosigue Córdova, es “la columna vertebral del INE”, ya que sus funciones incluyen la organización de elecciones, brindar el servicio para garantizar la credencial con fotografía que cada ciudadano porta al cumplir la mayoría de edad requerida; además de fiscalizar los recursos que reciben y gastan los partidos.

“Se trata de una reforma que, si tuvo el propósito de ‘destazar’ el Instituto, lo hace con creces. Por el bien de nuestra democracia, y de nuestras elecciones, cabe esperar que los tribunales de la República —ante los que se ha planteado la inconstitucionalidad de dicha reforma— reinstauren el orden constitucional y democrático que se vio vulnerable y nos permita seguir de muchos años de estabilidad política, de elecciones auténticas, y por ello de paz pública”, añadió.

Hoy me reincorporo a mis actividades académicas en la ⁦@UNAM_MX⁩ y también arranco mis colaboraciones semanales en ⁦@latinus_us⁩. Aquí les comparto mi videocolumna de esta semana en la que hago un balance del ⁦@INEMexico⁩ en estos 9 años. https://t.co/orU2kFgm4s — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) April 4, 2023

El pasado 1 de abril, Lorenzo Córdova adelantó que, una vez que dejara su cargo de Consejero presidente del INE, vendrían “tiempos de persecución política“, pero que está listo “para las batallas que vienen”.

“Lo dicho: vendrán tiempos de persecución política, algo típico de los gobiernos con rasgos autoritarios. Sin embargo, nos vamos del INE con la frente en alto, con el buen sabor de boca del deber cumplido y listos para dar las batallas que vienen”, escribió en redes sociales.

Córdova se refirió a una noticia del día, cuando más temprano el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien lo ha cuestionado duramente por su rol al frente de la autoridad electoral, dejó la puerta abierta este mismo sábado a posibles investigaciones contra el titular del INE y contra el exsecretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo.

“Se termina una etapa negra en el INE”, dijo Adán Augusto desde Villahermosa, Tabasco, su estado natal. Cuestionado sobre el final del periodo de Córdova al frente del instituto el lunes, López Hernández dejó la puerta abierta a investigaciones de ese mandato: “Ya aparecerán seguramente algunas series de irregularidades, nos han comentado cometidas por el señor Jacobo”, reportó el diario El Universal.

“Habrá que revisar qué fue lo que fallaron. Como todos los servidores públicos que estamos sujetos a escrutinio, podemos ser investigados por posibles responsabilidades”, añadió el titular de Segob y mano derecha del Presidente Andrés Manuel López Obrado, quien además aclaró que no será ese el papel del Gobierno federal, pues no tiene capacidad de investigar ni de ser Ministerio Público.

“El INE se queda en buenas manos”. Así le expresó su antecesor, Lorenzo Córdova Vianello, a Guadaulpe Taddei Zavala cuando éste la acompañó junto con los nuevos consejeros y consejeras para la toma de fotografía oficial a las afueras de la sede del Instituto, esto durante la toma de protesta de la nueva titular del INE.