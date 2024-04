“No vamos a romper relación con Ecuador”: AMLO; mandará avión para traer a Embajadora

El mandatario mexicano confirmó que por ahora no pueden sacar al exvicepresidente Jorge Glas de la Embajada mexicana en Quito, pero que sí intentarán protegerlo porque el derecho de asilo es “sagrado”.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que no romperán relaciones con Ecuador, a pesar de que el país sudamericano declaró persona non grata a la Embajadora mexicana en Quito, y aseguró que buscará proteger al exvicepresidente de aquel país, Jorge Glas, que solicitó asilo, porque es “algo sagrado” para la política exterior, todo esto mientras hay reportes de que las autoridades ecuatorianas han establecido un perímetro a las afueras de la Embajada del país norteamericano, a la espera del político local.

“Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el Embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel [Serur Smeke], hoy di instrucciones para que nos ayude la Fuerza Aérea Mexicana y se traiga a nuestra Embajadora, que además es una gente excepcional, una intelectual de primer nivel, de la UNAM. Compañera de Bolívar Echeverría, con una gran trayectoria de lucha social. La queremos mucho y es una mujer íntegra”, dijo desde Palacio Nacional.

“Dieron 72 horas, hoy va a salir un avión a traerla, se queda una misión en la Embajada, porque independientemente de lo que sostienen los del Gobierno ecuatoriano, que nosotros respetamos, esa decisión que tomaron por un comentario que hice aquí que ahora voy a repetir, para que el pueblo de Ecuador sepa qué fue lo que expresé y que no haya manipulación. Porque respeto mucho al pueblo de Ecuador y a todos los pueblos de América Latina y el Caribe”, añadió el Presidente.

La Cancillería del Ecuador informa: pic.twitter.com/68L06w8tiF — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) April 4, 2024

Además, consideró y reiteró que “fue un acto de manipulación en el proceso electoral pasado en Ecuador”, las mismas declaraciones que esta semana provocaron la crisis diplomática. “Los ecuatorianos saben a lo que me voy a referir. Este Gobierno nuevo en Ecuador tiene una confrontación con un grupo opositor que encabeza el expresidente Correa. Hizo muy buen Gobierno. Pero hay otro grupo opositor. Al Vicepresidente de Correa [Jorge Glas] lo acusaron de corrupción, incluso a Correa también. Por el asunto de Odebrecht”, señaló López Obrador.

Cuestionado sobre si intentarían proteger a Glas, dijo que sí, pero que ahora mismo no era posible sacarlo de la Embajada mexicana en Ecuador. “No, porque no lo autorizan. Si lo hacen, lo traemos. Pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores que emita un comunicado y que se advierta a organismos internacionales que debe respetarse el derecho de asilo y nuestra soberanía para que no puedan allanar la Embajada”, indicó.

Asimismo, confirmó más tarde en la misma conferencia que sí buscarán proteger a Glas. “Sí, sí, porque nos lo está pidiendo y consideramos sagrado el derecho de asilo, depende si el Gobierno de Ecuador lo permite, se están haciendo los trámites, lo que buscan es que nosotros aceptáramos que entraran a la Embajada o que nosotros les entregáramos al Vicepresidente, y eso no lo podemos hacer, es una cuestión sagrada, de principios. La política exterior se caracteriza por proteger a perseguidos”, aseveró, incluso si ha recibido cuestionamientos o acusaciones, ya que “todos los perseguidos han recibido acusaciones”.

El jueves, la Cancillería de Ecuador declaró a Raquel Serur Smeke, Embajadora de México en dicho país, como persona non grata luego de las declaraciones emitidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.

El Gobierno ecuatoriano dio 72 horas a la mexicana para salir de su territorio y a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador decidió emitir el decreto de desagrado bajo la conformidad del Artículo 9 de la Constitución ecuatoriana.

“El Ecuador se encuentra aún viviendo el luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad”, señaló la Cancillería.

En diciembre, el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien fue “número dos” de los exmandatarios Rafael Correa y Lenín Moreno, pidió asilo político en México tras su llegada a la Embajada ecuatoriana, donde fue recibido como huésped político.

A través de un comunicado, la Cancillería mexicana dio a conocer en ese momento que el funcionario ecuatoriano solicitó su ingreso y salvaguarda al temer por su seguridad y libertad personal.