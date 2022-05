Zelenski es “tan responsable como Putin” del conflicto en Ucrania: Lula da Silva

Los Ángeles, 5 de mayo (La Opinión).- El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estableció su postura en torno al conflicto bélico en Ucrania, donde aseguró que el mandatario Volodimir Zelenski, es “tan responsable como Putin” de la guerra.

En entrevista con la revista Time publicada este miércoles, el exmandatario criticó, “Veo al Presidente de Ucrania en la televisión como si estuviese festejando, siendo aplaudido de pie por todos los parlamentos [del mundo]. Ese tipo es tan responsable como Vladimir Putin. Porque en una guerra no hay solamente un culpable“.

Para el político y favorito en las presidenciales de octubre en Brasil, la ecuación del conflicto armado tiene varios elementos: “Él quiso la guerra. Si no quisiera la guerra, habría negociado un poco más“.

TIME's new cover: Brazil's most popular President returns from political exile with a promise to save the nation https://t.co/qmLcrH61W7 pic.twitter.com/gHdVpY7jY1

— TIME (@TIME) May 4, 2022