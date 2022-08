Asesores extranjeros idearon organismos autónomos: AMLO; subordinaron a Pemex y CFE

El mandatario federal reiteró que los organismos autónomos que critican a su Gobierno son fundados en el extranjero, y cuestionó su autonomía.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a asesores internacionales de haber creado organismos autónomos para saquear al Gobierno de México.

En su conferencia de prensa matutina, el Presidente López Obrador mencionó que dichos extranjeros eran un grupo de abogados que asesoraban a los legisladores e idearon estos organismos autónomos que se aprovechaban de las empresas estatales durante el periodo neoliberal.

“¿Quiénes idearon lo de la creación de los organismos autónomos? Pues estos asesores internacionales. A decir: ‘No le vamos a dejar a Comunicación la responsabilidad de la entrega de las concesiones; no le vamos a dejar al Presidente que nombre a esos funcionarios; no le vamos a dejar a Pemex [Petróleos Mexicanos] que pueda explorar y perforar pozos, en donde lo desee'”, explicó desde Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo señaló que estos consultores hicieron que Pemex se subordinara a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no pueda decidir cómo subir la energía a las líneas de transmisión por intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

También criticó que priorizaban las energías particulares sobre la CFE: “Todo esto, bajo el supuesto de energías limpias, pero no podía subir primero la energía producida en las hidroeléctricas, la energía que se produce con agua, porque no se consideraban las hidroeléctricas plantas limpias”

En otras ocasiones, López Obrador ha afirmado en que hay algunos órganos autónomos que deben desaparecer, aunque en febrero aseguró que es necesaria una reforma constitucional que ya no daría tiempo de hacer en su administración, porque además, el bloque conservador “no aprueba nada” y se encontraba haciendo un oficio para la transparencia “a ver cómo salían”. Esto, luego de ser cuestionado sobre los perfiles para las vacantes de la Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Expuso que estos órganos autónomos fueron estructuras creadas para dar fácil acceso a la privatización y el despojo de bienes nacionales, por lo que busca que se reduzca el presupuesto para permitir ahorros públicos; y criticó a la Cofece por la autorización de una mina del litio que pasaría a manos de una empresa de China, lo cual consideró “contrario al interés nacional” y “bastante riesgoso para nuestra soberanía”.

El Presidente también subrayó que su administración se encuentra inconforme ante este tema y mencionó que se crearon estos “gobiernos paralelos” u “organismos satélites” para hacer una política económica neoliberal: “Lo mejor sería que no existieran. No sólo nos ahorramos muchos recursos, sino que se fortalece el Estado nacional porque esas funciones las puede llevar a cabo el Poder Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo”.

Agregó que “ojalá se siga desmontando toda esta estructura burocrática, facciosa, sectaria, contraria al internacional, porque el Instituto de la competencia está creado para maniatar a la CFE, a una empresa pública para darle preferencia a los particulares”.

Respecto al IFT, expresóen su momento que no se ha avanzado en la intención de modificar los monopolios en México: “¿Se avanzó, quienes mandan ahí realmente? Las grandes corporaciones monopólicas, ¿ya no hay monopolios en la comunicación? No hemos avanzado en eso”.