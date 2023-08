Hasta que Xóchitl habló en serio y sacó las uñas

Muy pronto se le acabó el repertorio de historias y cuentos graciosos, pasó a contar su autobiografía destruyendo el prestigio de su padre, un maestro de pueblo, y de su madre, una ama de casa de su contexto, era una autobiografía falseada, y se descubrieron sus mentiras. Finalmente se vio obligada a dar respuestas serias a los grandes problemas que como Presidenta de la República debe abordar si llega a ganar.

Y como dicen en el pueblo, empezó a enseñar el cobre.

Se había declarado de izquierda, pero evidentemente sus patrocinadores le llamaron la atención, y luego descubrió que no hay izquierdas ni derechas, lo cual es una contradicción insalvable con sus primeras definiciones políticas, tal vez como dicen los oportunistas y aspiracionistas cleptócratas de su clase, “de 15 a 25 años eres cristiano y piensas en valores, de 26 a 40 años eres católico pragmático, de los 41 a 65 años eres pragmático y conservador y business are business, después de los 65 años le das caridad al pobre, pero que se note, y te confiesas todos los días por aquello de que exista el infierno”.

Ya opinó sobre el servicio médico, y frente a la propuesta de la izquierda de cobertura médica universal por cuenta del Estado, ella sugiere que los 300 mil funcionarios federales que tengan mejor sueldo contraten seguros de servicios médicos mayores. Con una propuesta de negociación de 70 mil pesos por mes. Es evidente que su perspectiva divide a los mexicanos empleados de Gobierno entre la élite de 300 mil funcionarios con sueldos de 400 mil pesos mensuales para poder pagar el seguro, y los demás empleados con sueldos menores a 30 mil pesos que dice, despectivamente, “se ajustarán a los servicios médicos que brinde el Estado”.

Es la misma óptica con la que declara que sus ingresos como empresaria no fueron tan altos, como dice AMLO de mil 400 millones de pesos, si no solo el 8 por ciento en 10 años, es decir, a ella le parece modesto percibir 112 millones de pesos en 10 años, 12 millones en un año, 1 millón de pesos por mes. Mientras que los trabajadores industriales empleados de las maquilas ganaron en esos 10 años un promedio de tres mil 150 pesos mensuales. Esa es la visión qué Xóchitl tiene de la sociedad igualitaria, no hay izquierda ni derecha, pero ella gracias a su esfuerzo está con los que ganan 300 veces el salario de un trabajador. Y es a su grupo social al que hay que fortalecer, y en su grupo social están los dueños de los seguros médicos, de los grandes hospitales particulares, los especialistas de a mil pesos por 10 minutos de consulta, grandes abogados de litigio estratégico, dueños de las constructoras, de los casinos, que son los que se autoproclaman como clase media empresarial.

Esta es la Ingeniera “X” que aspira a ser Presidenta de la República, no la niña emprendedora ni la joven cristiana de izquierda. Es la Xóchitl evolucionada a los 60 años, la Xóchitl de business and business, o en su lenguaje favorito, la “X” de las “Empresas Chingonas”.

También aparece la candidata de Fox, que convertirá en realidad los sueños de recuperarle pensión presidencial. Y seguramente empresaria que volverá a convertir en negocio inmobiliario al Infonavit, porque ahí se dio su metamorfosis de ciudadana a política. Y las primeras enseñanzas son las que se quedan grabadas en el alma.

Dada su aprendizaje político en los gobiernos de Fox y Calderón, ella, la auténtica aspirante a Presidenta, se propone regresar a la guerra del narco, y recuperar los mejores cuadros policiacos de García Luna.

Los juarenses vivimos la guerra del narco, vivimos los excesos de la invasión territorial por un Ejército inhumano, que asesinó, robó, invadió casas y separó familias, e implementó una cámara de tortura colectiva que albergaba más de mil personas por mes, mientras se cometían 300 homicidios mensuales en la ciudad.

Esa es la idea de seguridad pública de la candidata de derecha, enfrentar un problema policíaco con una estrategia bélica, en alianza con un solo cártel. (Operativos que siguió la derecha colombiana contra Pablo Escobar).

No hay el menor análisis de la situación actual de la violencia en el país, no se admite que la violencia ha sido confinada a siete estados, y se erradicó de la mayoría del territorio nacional, no se admite que la tasa de homicidios se frenó, y que inicia una curva descendente, ni siquiera se propone reflexionar seriamente sobre el problema, hacer un diagnóstico sociológico, como su lógica de negocios es vender aires acondicionados y darles mantenimiento, su lógica de gobernar es trabajar como gerente de una gran empresa, y el encargado de la seguridad debe ser fuerte, violento y haber convivido con la delincuencia.

De los programas sociales ha abordado el de las trabajadoras madres de familia, y propone cambiarles la pequeña aportación a su economía por cursos de capacitación, sin pensar que la madre trabajadora después de su jornada laboral lo que anhela es ver a sus hijos. Como decíamos, ya olvidó que alguna vez fue cristiana con valores.

Estos son los primeros puntos, poco a poco iremos abordando el México qué pretende construir la señora “X”, que por lo pronto ya le robó la letra a Claudio para dejarlo en Claudio Z. González.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.