Obras clásicas serán interpretadas con guitarra eléctrica en “Fiesta de la Guitarra”

La Orquesta Filarmónica Metropolitana, agrupación conformada por músicos mexicanos y extranjeros reconocidos; bajo la dirección de Fernando Saint Martin, buscan exponer obras fundamentales del repertorio musical universal con aproximaciones innovadoras y con una propuesta estética vanguardista .

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- El concierto “Fiesta de la Guitarra” pondrá en el centro a este instrumento fundamental con la participación de los solistas Robbin Blanco, Omán Kaminsky y Alejandro Córdova cobijados por la Orquesta Filarmónica Metropolitana, dirigida por Fernando Saint Martin. “Fiesta de la Guitarra” se realizará el 1 de diciembre en el Centro Cultural Teopanzolco y el 2 de diciembre en El Cantoral.

En estos conciertos se interpretarán 3 grandes obras maestras del repertorio clásico:

-“Las Cuatro Estaciones” de Antonio Vivaldi, ejecutadas en una versión única con la guitarra eléctrica en su versión de concierto, esta propuesta es un estreno mundial y se destaca por la dificultad de la obra tanto en su ejecución como en la transcripción y adaptación a cargo de Robbin Blanco.

-“El Concierto del Sur” de Manuel M. Ponce, a cargo de Omán Kaminsky, guitarrista mexicano de gran proyección internacional que cuenta con más de 200 presentaciones en más de veinte países; ha sido galardonado con primeros premios en más de 30 concursos internacionales de guitarra; en México, Estados Unidos de América, España, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina y Serbia.

-“El Concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodrigo será ejecutado por Alejandro Córdova, un gran exponente de la Guitarra Clásica a Nivel Nacional e Internacional, merecedor del Primer Premio en más de una veintena de Concursos y Festivales en Europa, Estados Unidos y México.

NO HAY QUE TENERLE MIEDO A ESTE CONCIERTO: ROBBIN BLANCO

“Es un evento único donde va estar una orquesta de grande músicos […] se va a tocar la música de Joaquín Rodrigo, la música del maestro Ponce, mexicano, y yo voy a tocar las 4 estaciones de Vivaldi en guitarra eléctrica lo cual es una novedad”, contó en entrevista SinEmbargo Robbin Blanco, destacado guitarrista yucateco que se ha presentado con orquestas como la OFUNAM, Sinfónica de Yucatán, Carlos Chávez, OJUEM, etc.

Blanco compartió que es un concierto amplio para cualquier persona que sea amante o curioso de estos estilos de música o que le guste la música clásica. “Lo primero que hay que hacer es no tenerle miedo a este concierto si no todo lo contrario, ir con el afán de ver algo nievo, algo sorprendente, algo que no se da seguido, es un concierto que no se ha dado en México […] y vale mucho la pena porque el nivel es muy alto, la gente que va a tocar ahí es gente muy profesional de mucha experiencia, un nivel de estos no se ve todos los días”, aseguró.

Robbin espera encontrarse a muchos jóvenes, gente en busca de nuevos horizontes musicales y gente que busca ser músicos o guitarristas, sin embargo, es un concierto para gente de todas las edades ya que la combinación es muy buena respecto a los conciertos que se van a tocar.

Los boletos para “Fiesta de la Guitarra” están a la venta en Ticketmaster y Boletia.