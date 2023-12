OCDE publica resultados de PISA: el país retrocede en lectura, matemáticas y ciencias

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó este martes su Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA), en donde México se encuentra por debajo del promedio de los países del organismo en las tres materias que analiza: matemáticas, lectura y ciencias.

De acuerdo con el Informe, las evaluaciones en matemáticas y en ciencias en 2022 bajaron en comparación con 2018, mientras que en lectura se mantuvo prácticamente en el mismo nivel, ya que en matemáticas se alcanzaron 395 puntos, un retroceso de 14 respecto a 2018; en lectura se obtuvieron 415 puntos, cinco puntos menos; y en ciencias 410, es decir, nueve puntos menos.

En matemáticas, la caída durante el periodo 2018-2022 revirtió la mayoría de los avances observados durante el lapso 2003-2009, y las puntuaciones promedio regresaron a las observadas en 2003 y 2006; en lectura y ciencias, sólo se percibieron fluctuaciones pequeñas y en su mayoría no significativas, en torno al promedio histórico; y casi ningún estudiante en México no destacó en la materia.

“Los resultados más recientes de PISA no difieren significativamente de los observados hace diez años, en 2012”, señala el documento.

En México, el 34 por ciento de las y los estudiantes alcanzó al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas, “significativamente menos que el promedio de los países de la OCDE”, pues el promedio es de 69 por ciento, y casi ningún estudiante en México destacó en matemáticas, es decir, el nivel 5 o 6 en la evaluación.

“Como mínimo, estos estudiantes pueden interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo se puede representar matemáticamente una situación simple”.

En lectura, alrededor del 53 por ciento de los estudiantes de México llegaron el nivel 2 o superior en lectura, menos de 20 por ciento que el promedio de la OCDE (74 por ciento), nivel con el que las y los estudiantes pueden “identificar la idea principal en un texto de extensión moderada, encontrar información con base en criterios explícitos, aunque a veces complejos, y pueden reflexionar acerca del propósito y la forma de los textos cuando se les indica explícitamente que lo hagan”.

De acuerdo con documento, en México, el uno por ciento de las y los estudiantes obtuvo una puntuación en nivel 5 o superior en lectura, mientras que el promedio de la OCDE es del siete por ciento. “Estos estudiantes pueden comprender textos extensos, manejar conceptos abstractos o contrarios a la intuición y establecer distinciones entre hechos y opiniones, con base en ideas implícitas relacionadas con el contenido o la fuente de la información”.

Asimismo, en ciencias, alrededor del 49 por ciento de las y los estudiantes de México tocaron el nivel 2 o superior en ciencias, cuando el promedio de la OCDE se ubica en el 76 por ciento. “Como mínimo, estos estudiantes pueden reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos familiares y pueden utilizar ese conocimiento para identificar, en casos simples, si una conclusión es válida con base en los datos proporcionados”, indica la OCDE.

En México, “casi no hubo estudiantes con desempeño destacado en ciencias, lo que significa que pocos se ubicaron en el nivel 5 o 6 (promedio de la OCDE: siete por ciento). Estos estudiantes pueden aplicar de forma creativa y autónoma sus conocimientos sobre ciencias a una amplia variedad de situaciones, incluyendo las no familiares”.

Por otro lado, la Organización reconoció que alrededor del 12 por ciento del estudiantado desfavorecido socioeconómicamente registró calificaciones en el cuartil superior del rendimiento en matemáticas, esto quiere decir que es considerado “académicamente resiliente” porque, a pesar de su desventaja socioeconómica, han alcanzado la excelencia educativa en comparación con las y los estudiantes de su propio país. En promedio en los países de la OCDE, el 10 por ciento de esa población desfavorecida obtuvieron calificaciones en el cuartil superior del rendimiento en matemáticas en sus propios países.

Según la OCDE, PISA analiza los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años, en matemáticas, lectura y ciencias, y las evaluaciones exploran “qué tan adecuadamente las y los estudiantes pueden resolver problemas complejos, pensar críticamente y comunicarse de manera efectiva. Da una idea de qué tan bien los sistemas educativos están preparando a las y los estudiantes para los desafíos de la vida real y el éxito futuro. México participó por primera vez en PISA en el año 2000”.

— OECD ➡️ Better Policies for Better Lives (@OECD) December 5, 2023

📢 Out now: New OECD PISA Report 2022.

Daniel Salinas, analista senior del Informe del PISA, cuyos resultados de 2022 se han publicado este martes, ha calificado de “caída sin precedentes” los resultados promedios de las y los alumnos de la OCDE.

“Hay evidencias que sugieren que la COVID simplemente intensificó una trayectoria negativa que venía desde 2018, ha asegurado el experto de PISA en rueda de prensa en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En concreto, ha destacado que en matemáticas la media de la OCDE cayó 15 puntos, “una caída sin precedentes en la historia de PISA”. “Nunca antes había cambiado por más de cuatro puntos, y en este caso, 15 puntos es una caída importante. En 2009, se alcanzó un pico de rendimiento y desde entonces ha ido cayendo” ha explicado.

En el caso de la lectura, el analista de PISA ha señalado que “es todavía más evidente”. La caída entre 2018 y 2022 en este área fue de 10 puntos. “Nunca antes tampoco había habido una caída de esta magnitud. Aquí sólo habíamos visto cambios de cinco puntos”, ha avisado Salinas.

En el caso de ciencia, el experto ha explicado que los resultados se han mantenido estables en la media de la OCDE en el periodo 2018-2022, pero ha recordado que antes de 2018 había una caída. “Los resultados no son una buena noticia en general”, ha sentenciado.

La media de los resultados de todos los países examinados en PISA 2022 es de 472 en Matemáticas (15 puntos menos respecto a 2018); 476 en Lectura (10 puntos menos respecto a 2018); y 485 en Ciencia (dos puntos menos respecto a 2018).

En 2022, realizaron esta evaluación unos 690 mil estudiantes, que representaban a 29 millones de estudiantes de quince años en las escuelas de los 81 países participantes. En España, participaron 30 mil 800 estudiantes en 966 colegios, representando a 459 mil estudiantes españoles de quince años.

NO HAY UN SÓLO FACTOR PARA EXPLICAR LOS MALOS RESULTADOS

Aunque ha asegurado que no hay una “barita mágica” con un sólo factor que explique los malos resultados en el Informe, ya que los factores que inciden en el aprendizaje “pueden ser multidimensionales”, el analista de PISA, que ha matizado que no tienen un análisis de la caída de los resultados, ha destacado que el uso de los recursos “parece ser un factor muy importante” en educación.

It's a vital tool ⚙️ for understanding & improving education worldwide.

PISA provides a global 🌍 snapshot of how education systems are evolving over time.

Así, Salinas ha hecho hincapié en la necesidad de que haya un nivel mínimo de inversión por alumno, aunque es algo que “no garantiza la excelencia académica”. Precisamente, ha detallado que, una vez que se ha alcanzado un mínimo de recursos, seguir aumentando el gasto “es menos efectivo que usar esos recursos mínimos de manera efectiva”.

Para mejorar los resultados académicos, el experto apuesta también por generar una profesión docente “que sea atractiva, que ofrezca posibilidad de desarrollo, que sea prestigiosa y que haya una cultura de profesionalismo, colaboración e innovación entre los profesores”. También es necesario, a su juicio, que haya una educación preescolar de calidad y una buena distribución de los recursos, destinando recursos “a los estudiantes que más lo necesitan’.

CATALUÑA POR DEBAJO DE LA MEDIA ESPAÑOLA EN TODAS LAS ÁREAS

Respecto a la caída en los resultados de Cataluña, donde las y los alumnos han obtenido puntuaciones inferiores a la media de España en las tres materias (ciencia, lectura y matemáticas), Salinas ha matizado que no tiene “mucha información que ofrecer, salvos los resultados del Informe”. “Este análisis se lo dejamos a los centros nacionales que conocen la realidad específica del país”, ha precisado.

Al ser preguntado sobre si ha afectado la enseñanza en catalán a los malos resultados, el analista de PISA ha asegurado que, en términos generales, “hablar en casa una lengua distinta a la lengua principal de la escuela es una desventaja para ese estudiante”. “Una desventaja desde el punto de vista de los resultados de PISA, pero no me queda claro cómo puede influir eso en la tendencia en el tiempo.

👉 69% of students in OECD countries are at or above basic mathematics proficiency.

📊 What percentage is it in your country?

🔗 https://t.co/6vvLaX7Zdq pic.twitter.com/44gGLiIOsS

— OECD Education (@OECDEduSkills) December 5, 2023