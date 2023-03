Cabeza de algodón

Será interesante ver cómo reaccionarán los sonorenses si la señora Téllez hace campaña en su tierra. La posición que ocupa se la robó a los ciudadanos haciéndose pasar como “de izquierda”, pero llegará un momento en el que tendrá que verle la cara a la gente como es: una mujer blanca de derechas. Últimamente ha ido a Hermosillo y, vaya, qué manera de fingir el acento. Revisen los videos. Finge acento sonorense, lo marca. Será interesante cuando regrese, ya sin máscara. A ver qué le dicen los votantes de piel morena, que son la mayoría. Porque en su ignorancia (el odio supremacista es básicamente ignorancia refinada) no mide que los que habitan el sur de México son casi del mismo tono de piel –que tanto aborrece– de los que habitan los barrios de clases alta, media y baja en las ciudades del norte.

Me regreso al planteamiento: ¿Cómo puede un mismo hombre, López Obrador, ser visto de manera tan, pero tan distinta por un mismo pueblo? Es un punto interesante. Creo que hay una parte de los ciudadanos que aprendió a ver con otros ojos a la izquierda. Creo que son millones los que aprendieron, en estos años, a ver un nuevo estilo de Gobierno. Creo que el más grande reto de los siguientes meses para el Presidente, y él mismo lo ha reconocido en público, es realmente ofrecer una baja en los números de la violencia y someter a los cárteles. Es urgente que lo haga. No sólo es Guanajuato: San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, por decir, en donde hay gobiernos que simpatizan con su 4T, están en una emergencia. Se necesita que el Presidente apriete a la Guardia Nacional. Y también creo que López Obrador necesita estar muy atento del Ejército. Todos sabemos que no hay un Ejército, sino que son varios ejércitos. Se le ha dado mucho poder a un cuerpo que en el pasado ha sido represor; que ha sido utilizado para reprimir a la izquierda. Cuidado.

¿Cómo puede López Obrador ser visto de manera tan distinta por un mismo pueblo? ¿Cómo puede dar esperanza en unos y provocar tanto odio en otros? Es interesante la pregunta y tendrá sin duda ocupados a muchos en responderla. Los que lo odian no tienen empacho en decirlo: no hay causa, no hay discurso y elaboración de discurso: lo odian, punto; y ya mañana verán si hay o no proyecto alternativo de país, pero por ahora es odio y punto. Y son millones los que lo odian. Lo llaman “dictador comunista” que pretende quemar las iglesias y agarrar a varazos a curas, monjas y beatos. No importa que él mismo sea un hombre religioso: están seguros que tiene cuernos y es satanás, o al menos adorador de satanás, como dijo el opositor Pedro Ferriz de Con.