Twitter realiza cambio interno y presenta problemas en sus servicios; ya opera normal

MADRID, 6 de marzo (EUROPA PRESS).- Varias funcionalidades de Twitter, como la que permite una vista previa de las imágenes de contenidos enlazados, han dejado de funcionar como consecuencia de “algunas consecuencias no intencionadas” a raíz de un cambio interno llevado a cabo por la compañía.

Some parts of Twitter may not be working as expected right now. We made an internal change that had some unintended consequences. We’re working on this now and will share an update when it’s fixed.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 6, 2023