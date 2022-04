EU dará otros 100 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania; suma ya 1,700 mdd

Washington, 6 abr (EFE).- La Casa Blanca anunció este martes que dará otros 100 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, lo que eleva hasta más de mil 700 millones de dólares la asistencia estadounidense al país europeo desde que comenzó la invasión rusa.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, indicó en una nota que autorizó hoy por orden del Presidente Joe Biden una nueva retirada de artefactos del Departamento de Defensa “para satisfacer la necesidad urgente de sistemas antiarma adicionales de Ucrania”.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, especificó que se trata de misiles antiarma Javelin, que Estados Unidos ha estado suministrando a Ucrania y con los que aseguró que el país se ha estado defendiendo “muy efectivamente”.

As Ukraine’s forces bravely continue to combat Russia’s renewed invasion, I have authorized $100 million to meet an urgent need for additional anti-armor systems for Ukraine’s forces.

