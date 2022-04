Enkoll dice que Morena ya se colocó arriba, por 8 puntos, en la elección de Durango

Morena lidera las encuestas de las elecciones que se celebrarán el domingo 5 de junio. Por este evento, el INE de Durango informó que el lunes 11 de abril es el último día para recoger la credencial de elector.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- Una encuesta desarrollada por Enkoll, agencia dedicada a la investigación en opinión pública y estudios de mercado, señaló que con más del 40 por ciento de los votantes a favor, Morena lidera las preferencias para las elecciones gubernamentales en Durango.

Con el cuestionamiento “Si hoy fueran las elecciones para elegir a Gobernador o Gobernadora de Durango, ¿por cuál partido político votaría?”, en la preferencia efectiva la mayoría de los encuestados eligió a Morena (47 por ciento), seguido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el 24 por ciento; y el Partido Acción Nacional (PAN), con 13 por ciento.

Las cifras más bajas fueron obtenidas por Movimiento Ciudadano (seis por ciento), Partido del Trabajo (PT), con el cuatro por ciento; Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el tres por ciento; Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el dos por ciento; y Redes Sociales Progresistas (RSP) se quedó con el uno por ciento.

En las cifras de preferencia bruta resaltaba que el cuatro por ciento no sabe o no respondió la pregunta y otro cuatro por ciento no votaría por ninguno.

En el rubro de “¿Por cuál partido político nunca votaría?”, los resultados con preferencia efectiva arrojaron en primer lugar al PRI (33 por ciento), PAN (17 por ciento), Morena (16 por ciento), RSP (10 por ciento), PT (ocho por ciento), Movimiento Ciudadano y PRD (seis por ciento), y el Partido Verde (cuatro por ciento).

El 19 por ciento de los encuestados quiere que siga gobernando el PAN-PRD, mientras que el 76 por ciento quiere que haya un cambio en el Gobierno de Durango.

En este mismo sentido, el 48 por ciento dijo que Alma Marina Vitela Rodríguez, integrante de la coalición PVEM-PT-Morena-RSP, representa el cambio; por debajo de ella aparecen Esteban Villegas Villarreal, del PAN-PRI-PRD, con el 32 por ciento; y Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, con el ocho por ciento.

El 71 por ciento de los encuestados conoce o ha escuchado hablar de Villegas Villareal y el 50 por ciento tiene una buena opinión de él; 62 por ciento dijo conocer a Alma Marina Vitela Rodríguez y el 49 por ciento tiene una buena opinión sobre ella; y el 20 por ciento conoce a Patricia Flores Elizondo, con un 54 por ciento de aprobación.

“¿Por quién votaría para Gobernador o Gobernadora de Durango si el día de hoy fueran las elecciones?”, el 51 por ciento respondió que votaría por Alma Marina Vitela Rodríguez, el 43 por ciento por Esteban Villegas y el seis por ciento por Patricia Flores.

Las mil 200 entrevistas se llevaron a cabo del 26 al 31 marzo de 2022, a hombres y mujeres de 18 años y más, con credencial de elector vigente. Con un esquema de muestreo probabilístico polietápico, los resultados de esta encuesta tienen un margen de error del +/-2.8 por ciento con un nivel de confianza del 95 por ciento en los principales indicadores.

En contraste a estos resultados, otra encuesta realizada por Massive Caller, publicada este 6 de abril, destacó que si las elecciones fueran hoy, el 42.6 por ciento elegiría a Esteban Villegas Villarreal, el 33.6 a Alma Marina Vitela Rodríguez, y el 4.4 por ciento a Patricia Flores Elizondo, mientras que el 19.4 por ciento aún no decide.

Esta última encuesta fue realizada a mil personas y cuenta con un margen de error de +/- 3.4 por ciento.

El domingo 3 de abril comenzaron las campañas electorales en algunas entidades con la mira puesta a las elecciones que se celebrarán el domingo 5 de junio, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) de Durango informó que el lunes 11 de abril es el último día para recoger la credencial de elector.

Las campañas finalizarán el 1 de junio, cuatro días antes de la elección, y están convocados a las urnas casi 12 millones de mexicanos.

Los comicios del 5 de junio ocurren un año después de las elecciones intermedias, celebradas el 6 de junio de 2021, en las que la coalición oficialista liderada por el partido Morena, del Presidente Andrés Manuel López Obrador, logró imponerse en 11 de las 15 gubernaturas estatales que estaban en juego, en muchas de las cuales era la primera vez que se presentaba ese partido.

— Con información de EFE