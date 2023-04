Estadounidense es hallado en fosa clandestina de BCS; anuncian 2 detenidos por crimen

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril (AP).— El cadáver de un estadounidense desaparecido desde el 11 de febrero fue encontrado en una fosa clandestina en la península de Baja California, al noroeste de México, dijeron el miércoles las autoridades.

Un hombre local y su hermana fueron arrestados en relación con el homicidio que al parecer se debió a la disputa en un incidente de tránsito, dijo el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur, Daniel de la Rosa.

Los restos de Wilmer Trivett, de 80 años, fueron encontrados por un perro amaestrado cerca de la tranquila localidad de Todos los Santos, en la costa del Pacífico.

View this post on Instagram

Trivett acampaba en la zona con su camioneta rodante, a la que se encontró incendiada el 23 de febrero. Los fiscales dijeron que el octagenario al parecer tuvo un accidente de tránsito con los dos detenidos.

De la Rosa dijo que Trivett pagó a ambos el equivalente a unos dos mil 500 dólares por daños y lesiones, pero señaló que al parecer las dos personas consideraron insuficiente la cantidad, debido a lo cual lo secuestraron para asesinarlo.

Las dos personas detenidas están acusadas de homicidio y las autoridades no facilitaron sus nombres completos en conformidad con la Ley mexicana.

Your help in locating Wilmer would be appreciated.

Se agradecerá su ayuda para localizar a Wilmer.

MISSING near TODOS SANTOS (Baja) – Dean Trivett, from Markleeville CA – "Last seen 6:45 pm Saturday evening 2/11/2023 heading north on playitas road fro… https://t.co/NvnNcggpK5 pic.twitter.com/MvoIubVlY6

— Todos Santos Map (@todossantosmap) February 21, 2023