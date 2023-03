Guanajuato acumula cien mujeres extranjeras desaparecidas. Celaya está a la cabeza

Por Alfonsina Ávila

Guanajuato, 19 de marzo (Zona Franca).– En Guanajuato se tienen contabilizadas a 100 mujeres desaparecidas cuya nacionalidad es extranjera, de acuerdo a la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas,

A nivel nacional se tiene un reporte actual de 112 mil 333 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 28 mil 128 son mujeres. En Guanajuato, en este momento la cifra oficial se ubica en las 3 mil 190 víctimas, de las cuales 631 mujeres por lo que estas son el 19.78 por ciento de los casos.

En Guanajuato, si bien 531 son mexicanas, también se tiene el registró de que dos son colombianas, dos estadounidenses, una hondureña, una salvadoreña, una guatemalteca y una neozelandesa. De manera adicional, 92 mujeres no tienen especificada su nacionalidad.

Sin embargo, la ciudad de Celaya encabeza el número de mujeres desaparecidas en Guanajuato, de acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Justamente fue en Celaya donde recientemente fueron desaparecidas seis mujeres, de las cuales, cinco ya han sido localizadas en un fosa clandestina de Juventino Rosas, donde presuntamente fueron calcinadas.

En cuanto a la edad, el rango que prevalece entre las mujeres desaparecidas en Guanajuato es el de los 15 a 19 años con 130 víctimas. Le sigue el de las mujeres entre los 20 y los 24 años con 98, de los 25 a los 29 años son 93 y entre los 30 y 34 se registraron 67 casos.

En lo que va de 2023, en enero no se habían registrado casos pero en febrero se registraron dos y en marzo se agregaron los siete casos reportados recientemente.

En el histórico de casos por año, el 2020 fue el más alto con 154 casos, le sigue el 2022 con 96 y el 2019 con 74. Al menos 73 mujeres no tienen un registro de referencia en su carpeta de investigación por desaparición.

ESTADOUNIDENSE SECUESTRADA EN COLIMA RECIBIÓ LLAMADAS DE EXTORSIÓN

Algunos estados tienen índices más altos y allí nadie está seguro, como lo demuestra el secuestro de la ciudadana estadounidense María del Carmen López, quien fue privada de su libertad en su propio hogar en el estado de Colima.

Aunque la noticia apenas fue dada a conocer, el secuestro de la mujer ocurrió el pasado 9 de febrero. Por este hecho el FBI emitió una ficha de búsqueda y tiene una investigación abierta en México, en la cual colabora la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima y la Fiscalía General de la República (FGR).

Una vez que se difundió la noticia en medios de comunicación, la información sobre los hechos comenzó a fluir. La periodista Azucena Uresti realizó entrevistas con los hijos de María del Carmen, así como con autoridades de Colima, quienes relataron cómo ocurrió el secuestro, además de los eventos previos a este.

The #FBI is offering a #reward of up to $20K for information that leads to the location of Maria del Carmen Lopez, 63, who was allegedly #kidnapped from a residence in Pueblo Nuevo, Colima, Mexico, on 2/9. Lopez is an American citizen with ties to #SoCal. https://t.co/TbJDuPP7hA

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) March 16, 2023