Alejandro Moreno hundió la gran flota priista: 11 estados. Le quedan dos, compartidos

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– “Quiero que mi presidencia al frente del partido marque el inicio de una nueva etapa para el priismo”, expresó el 18 de agosto de 2019 Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, en su toma de protesta durante la XLVII Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional, en la que convocó a la militancia a construir “el mejor PRI de toda su historia”.

Casi cuatros años después, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es todo, menos lo que prometió Alejandro Moreno Cárdenas.

Durante su presidencia, por ejemplo, ha perdido 11 gubernaturas, entre ellas el Estado de México, la entidad más poblada del país que durante décadas fue considerada el principal bastión del priismo y que el domingo ganó la morenista Delfina Gómez Álvarez.

Las únicas dos gubernaturas que mantiene en su poder, Coahuila y Durango, las ha ganado gracias a la coalición que tejió con los partidos Acción Nacional (PAN) y el De la Revolución Democrática (PRD), fuerzas políticas que también pasan por su peor momento.

Con la derrota de este domingo, que ha sido minimizada por el propio “Alito”, el PRI, quien hasta los años 80 del siglo pasado gobernó todo el país y que hasta el 97 tenía la mayoría en el Congreso, pasa a ser la cuarta fuerza política en cuanto a población gobernada, incluso superado por Movimiento Ciudadano (MC) que no contendió por las gubernaturas del Edomex y Coahuila.

“Lo tenemos que decir, porque muchos luego quieren generar la narrativa en contra: es que ya perdieron el Estado de México y eso los debilita y no van a competir. Y empiezan a armar una narrativa para golpear a la coalición. No, señor. Las elecciones se ganan con votos totales en el país. No con gubernaturas. Las elecciones se ganan con las mexicanas y mexicanos que tienen derecho a votar”, aseguró esta tarde Moreno Cárdenas en respuesta a las críticas que muestran cómo el priismo se ha ido hundiendo de un proceso electoral tras otro.