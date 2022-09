“Me inventaron delitos”: Florence Cassez dice que fue víctima de prisión preventiva

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Florence Marie Louise Cassez Crépin, quien estuvo acusada por supuesto secuestro y condenada en 2007 por tribunales mexicanos a 60 años de prisión, y liberada en 2013, expresó en redes sociales su desacuerdo con la prisión preventiva oficiosa.

“Yo he sufrido de la llamada «prisión preventiva oficiosa» que les voy a decir 🥲😞… fue en ese «tiempo libre» que se armaron y pudieron «inventar» cualquier delito en contra mía por que no tenían nada NADA a mi; no me «arrestaron» sino que me secuestraron los de la AFI [Agencia Federal de Investigación]…”, tuiteó Cassez, cuyo caso se ha expuesto recientemente en el documental El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal, de la plataforma Netflix.