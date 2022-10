Los pedidos de ayuda por desempleo suben en EU; llegan a su mayor total en 4 meses

Por Mat Ott

WASHINGTON (AP).— Más estadounidenses solicitaron ayuda por desempleo la semana previa, el mayor total en cuatro meses, pero el mercado laboral sigue siendo fuerte a pesar de la persistente inflación y la desaceleración de la economía de Estados Unidos.

Las solicitudes de prestaciones en la semana concluida el 1 de octubre subieron por 29 mil, a 219 mil, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. Las cifras de la semana anterior fueron reducidas por tres mil, a 190 mil.

