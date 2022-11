EU pide en privado a Ucrania demostrar que está abierta a negociar con el Kremlin: WP

Madrid, 6 de noviembre (Europa Press).– La diplomacia estadounidense ha pedido en privado al Gobierno ucraniano que deje abierta la posibilidad de negociar un acuerdo de paz con Rusia para convencer a los países aliados de que la guerra en Ucrania no se está enquistando y hay una opción de salida, según han explicado fuentes próximas a las negociaciones al Washington Post.

Estas fuentes hablan de un “intento calculado” por parte de EU para garantizar a Kiev el respaldo de gobiernos cuyos electorados comienzan a estar cansados del conflicto y de las consecuencias económicas que comporta.

We are sincerely grateful to 🇳🇱, 🇺🇸 and 🇨🇿 for providing significant and much-needed support – 90 T-72 tanks. The Armed Forces of Ukraine are pushing forward and need this equipment. We value the help of partners. Together we stand for protection of freedom & democracy!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 5, 2022