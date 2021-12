Amazon Prime Video anuncia Diabolical, serie animada basada en The Boys

Aunque aún no han dado una fecha de estreno de la tercera temporada de The Boys, los productores Rogen y Goldberg, han anunciado el spin-off de la serie que estará bajo el nombre de Diabolical.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- Amazon Prime Video anunció un spin-off animado de su exitosa serie de The Boys, el nuevo proyecto estará bajo el nombre de Diabolical.

“Mientras trabajamos duro en la tercera temporada, [los productores Eric Kripke, Seth Rogen y Evan Goldberg] han pedido a algunos de sus compañeros famosos que preparen ocho episodios animados deliciosamente únicos y retorcidos ambientados en el mundo de The Boys. Se podría decir que son diabólicos”, dijo Karl Urban, Billy Butcher en The Boys, durante el video del anuncio.

De acuerdo con Variety, la serie Diabolical esta bajo la producción de Kripke, Seth Rogen y Evan Goldberg y llegará a principios del 2022 .

Tras ver ¿Qué pasaría si…? de Marvel o la serie de animación que prepara Zack Snyder con Netflix ampliando el universo de sus zombis del Ejército de los muertos, llega esté nuevo spin-off de una de las series más queridas por los fanáticos.

Por otra parte, la nueva tercera temporada de The Boys aún no tiene una fecha de estreno en la plataforma, se esperaba que llegará a finales del año en curso, sin embargo los productores no han declarado nada al respecto.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta del estreno de Diabolical en la plataforma de Amazon Prime Video.