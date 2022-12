Caso Duda razonable avanza en SCJN; procedencia de amparo se vota el jueves

Los ministros continuarán discutiendo el caso reflejado en la plataforma de streaming. Su decisión podría marcar un precedente legal o simplemente brindar libertad inmediata a los detenidos.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad la procedencia del juicio de amparo directo promovido a raíz de los casos expuestos en el documental de Netflix Duda Razonable: Historia de dos secuestros, en el que aparecen tres hombres sentenciados a 50 años de prisión por una serie de fallas en el proceso penal del sistema de justicia mexicano.

Durante la discusión de hoy, cinco de los ministros se mostraron en contra de consideraciones: Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández; sin embargo, la SCJN continuará con el análisis el próximo jueves 8 de diciembre, cuando se decidirá la votación final.

“Creo que como Tribunal y todos los tenemos intrínsecamente, a ninguno nos gustan las injusticias, a ninguno, pero sí tenemos que para evitar las arbitrariedades, fijar reglas claras para que en todos los casos que tengan determinados supuestos, se actúe de esta manera, porque vamos a revolucionar el sistema penal acusatorio, el cierre de etapas, etcétera”, señaló en la sesión de hoy Piña Hernández.

Los cuestionamientos reflejados al respecto se basan en si los acusados debieron agotar todas las instancias en el juicio antes de solicitar un amparo directo.

El caso ha sido discutido a lo largo de las últimas sesiones con la intención de resolver un amparo directo promovido por la sentencia condenatoria contra Héctor Muñoz, Gonzalo García y Juan Luis López, cuya historia fue retratada por el documentalista Roberto Hernández en la miniserie de la plataforma de streaming.

Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Ministro ponente, expresó anteriormente que las violaciones son graves, además de la inviabilidad de reponer el proceso, por lo que planteó otorgar un amparo para revocar las sentencias de 50 años de los acusados por un supuesto secuestro que no cometieron para liberarles de prisión de manera inmediata.

El proyecto indica que, después de revisar las declaraciones de los sentenciados, “este tribunal pleno llega a una conclusión exactamente opuesta a la del tribunal de juicio oral: es la narrativa de los inculpados la que siempre mereció los atributos que dicho órgano le atribuyó al de las presuntas víctimas. Sus testimonios resultan firmes, francos, espontáneos, libres, sin titubeos, detallados y pormenorizados, minuciosos, acuciosos, cronológicamente ordenados”.

El caso fue atraído por el pleno a solicitud del presidente Arturo Zaldívar, quien señaló que este caso es de “gran interés nacional e internacional” y ha planteado una “seria preocupación social” acerca del funcionamiento de las instituciones detrás de la impartición de justicia en el país.

Aún sin pruebas en su contra, los tres hombres se encuentran detenidos por el probable delito de secuestro, por lo que ayer la Ministra Norma Lucía Piña Hernández expresó que eran plausibles los esfuerzo argumentativos, sin embargo, “respetuosamente considero que se basan en premisas que me llevan a no compartir la propuesta”.

El proyecto elaborado por el Ministro Alfredo Guitérrez Ortíz Mena, es una verdadera joya del derecho, y propone resolver otorgando el Amparo liso y llano, y en consecuencia, la libertad inmediata de los muchachos. — Andrés Andrade Téllez (@andy_andber) December 5, 2022

El documental se estreno el pasado 23 de noviembre de 2021 en Netflix. De acuerdo con la sinopsis de la plataforma “un choque que se convirtió en un caso de secuestro lleva al documentalista Roberto Hernández a destapar la verdad detrás del deficiente sistema de justicia mexicano”.

El caso seguirá siendo discutido en la próxima audiencia. Para la aprobación del proyecto es necesaria una mayoría de votos por parte de los ministros, lo que implica que seis de ellos se pronuncien a favor. Si se alcanza un mínimo de ocho votos, se convertiría en jurisprudencia del máximo tribunal.

La sesión pública del jueves se llevará a cabo a las 12:00 horas. En caso de que se mantengan diferencias entre los argumentos de los ministros, no será posible marcar un precedente legal, sin embargo, el amparo para dar libertad inmediata a los acusados sí se aprobaría.

Por otro lado, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) realizó una audiencia de revisión de medida cautelar sobre el caso de Israel Vallarta e informó que seguirá en prisión preventiva.

“Israel Vallarta lleva 17 años en prisión preventiva esperando su sentencia de primera instancia. Él sigue siendo inocente hasta la fecha, ya que nunca ha sido condenado”, compartió el Instituto en una tarjeta informativa.

“Desde el IFDP vamos a luchar porque se respete la presunción de inocencia de Israel y se investigue la tortura de la que fue víctima. Por lo anterior, la defensa apelará esta decisión”, expuso.

Ayer, Israel Vallarta, detenido el 9 de diciembre de 2005 junto a la ciudadana francesa Florence Cassez, solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga a su favor frente al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para que se desestime su proceso, que acusa, es ilegal al estar lleno de irregularidades.

“Lo que le decía yo al Licenciado López Obrador pues más que nada que a través de él si fuera posible que le mandara el mensaje al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia que ya en sus últimas semanas, no sé cuándo acabe su mandato judicial, sería muy bueno que él como máximo representante del Poder Judicial le exhortara o, insisto, que ordenara que este proceso se desestimara por las mismas irregularidades”, comentó Vallarta en una entrevista vía telefónica con la periodista Dulce Olvera durante el programa De Doce A Una que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Israel Vallarta fue detenido junto a, en ese entonces, su pareja Florence Cassez en un montaje —transmitido en vivo por Televisa y TV Azteca— que se atribuye Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, los dos superpolicías de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón​​. A ambos, a Vallarta y a Cassez, se les acusó de ser parte de una banda de secuestradores, Los Zodiaco, mediante una serie de irregularidades en el proceso que se han ido develando como han sido la fabricación de pruebas, la falsificación de declaraciones, la obtención de declaraciones por medio de tortura así como otras violaciones de derechos humanos.

“Por pura situación ética, moral, por verdaderamente que se reconozca que hay una verdadera renovación, un cambio de fondo, en la Suprema Corte de Justicia de 2006 en adelante, 2008, sería muy bueno, sería un precedente que quedaría para la posteridad que este proceso ya se desestime, que se declare ilegal, eso es lo que debería hacer ahorita lejos de amparos, lejos de sentencias. Ahorita lo más moral, lo más recomendable, lo que yo pido es que la Jueza que conoce mi causa declare esto ilegal, este proceso no sirve, de verdad, y que haga una investigación de fondo, un análisis de verdad de todo el sumario del que consta esta causa penal”, apuntó Israel.

Cassez fue liberada en 2013 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le otorgó un amparo liso y llano al determinar que se violaron sus derechos humanos y que el montaje televisivo, presuntamente ideado por García Luna y Cárdenas Palomino, influyó en el proceso legal. Su caso llevó a una disputa diplomática entre Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy.

En todo este tiempo es poco lo que se ha dicho de Israel Vallarta y, aún menos, lo que ha podido declarar. El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que presos sin sentencia y que habían sido recluidos a través de tortura salieran en libertad. No obstante, la Secretaría de Gobernación ha dicho en distintas ocasiones que Vallarta no puede beneficiarse de esta medida porque enfrenta otro proceso de secuestro, el de una joven, cuyo testimonio ha sido desestimado por la familia y que ha sido puesto en duda por el reciente documental de Netflix, El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, ya que formaría parte del mismo montaje.

“Ya son 17 años el próximo sábado, espero y no, pero el próximo sábado ya se cumplen 17 años de que fui falsamente detenido, arbitrariamente detenido, y pues sigo sin sentencia, no me pueden decir si soy inocente o culpable aunque yo ya demostré en todos esos años mi total, plena, completa y única inocencia, la verdad, no la mía, la verdad existente, no la histórica, la única verdad, pero la moneda está en el aire”, expuso.