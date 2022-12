Israel Vallarta pide a AMLO que intervenga a su favor frente al Ministro Zaldívar

Israel Vallarta fue detenido junto a, en ese entonces, su pareja Florence Cassez en un montaje —transmitido en vivo por Televisa y TV Azteca— que se atribuye Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, los dos superpolicías de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón​​.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Israel Vallarta, detenido el 9 de diciembre de 2005 junto a la ciudadana francesa Florence Cassez, solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga a su favor frente al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para que se desestime su proceso, que acusa, es ilegal al estar lleno de irregularidades.

“Lo que le decía yo al Licenciado López Obrador pues más que nada que a través de él si fuera posible que le mandara el mensaje al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia que ya en sus últimas semanas, no sé cuándo acabe su mandato judicial, sería muy bueno que él como máximo representante del Poder Judicial le exhortara o, insisto, que ordenara que este proceso se desestimara por las mismas irregularidades”, comentó Vallarta en una entrevista vía telefónica con la periodista Dulce Olvera durante el programa De Doce A Una que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Israel Vallarta fue detenido junto a, en ese entonces, su pareja Florence Cassez en un montaje —transmitido en vivo por Televisa y TV Azteca— que se atribuye Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, los dos superpolicías de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón​​. A ambos, a Vallarta y a Cassez, se les acusó de ser parte de una banda de secuestradores, Los Zodiaco, mediante una serie de irregularidades en el proceso que se han ido develando como han sido la fabricación de pruebas, la falsificación de declaraciones, la obtención de declaraciones por medio de tortura así como otras violaciones de derechos humanos.

“Por pura situación ética, moral, por verdaderamente que se reconozca que hay una verdadera renovación, un cambio de fondo, en la Suprema Corte de Justicia de 2006 en adelante, 2008, sería muy bueno, sería un precedente que quedaría para la posteridad que este proceso ya se desestime, que se declare ilegal, eso es lo que debería hacer ahorita lejos de amparos, lejos de sentencias. Ahorita lo más moral, lo más recomendable, lo que yo pido es que la jueza que conoce mi causa declare esto ilegal, este proceso no sirve, de verdad, y que haga una investigación de fondo, un análisis de verdad de todo el sumario del que consta esta causa penal”, apuntó Israel.

Cassez fue liberada en 2013 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le otorgó un amparo liso y llano al determinar que se violaron sus derechos humanos y que el montaje televisivo, presuntamente ideado por García Luna y Cárdenas Palomino, influyó en el proceso legal. Su caso llevó a una disputa diplomática entre Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy.

En todo este tiempo es poco lo que se ha dicho de Israel Vallarta y, aún menos, lo que ha podido declarar. El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que presos sin sentencia y que habían sido recluidos a través de tortura salieran en libertad. No obstante, la Secretaría de Gobernación ha dicho en distintas ocasiones que Vallarta no puede beneficiarse de esta medida porque enfrenta otro proceso de secuestro, el de una joven, cuyo testimonio ha sido desestimado por la familia y que ha sido puesto en duda por el reciente documental de Netflix, El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, ya que formaría parte del mismo montaje.

“Ya son 17 años el próximo sábado, espero y no, pero el próximo sábado ya se cumplen 17 años de que fui falsamente detenido, arbitrariamente detenido, y pues sigo sin sentencia, no me pueden decir si soy inocente o culpable aunque yo ya demostré en todos esos años mi total, plena, completa y única inocencia, la verdad, no la mía, la verdad existente, no la histórica, la única verdad, pero la moneda está en el aire”, expuso.

A pregunta expresa de la periodista Dulce Olvera sobre las solicitudes de cierre a su sentencia, Vallarta:

“De momento no tengo la fecha exacta pero sí, cuando menos del 2014 -2015 comencé a solicitar el cierre, a presentar pruebas, bueno casi desde que se fue en libertad Florence Cassez analicé que era lo conveniente y lo que no, la verdad es que todo estaba plagado y está plagado de irregularidades, lo he dicho una y otra vez, en el efecto corruptor que manejó la Suprema Corte de Justicia por cuanta liberación de Florence Cassez, del montaje del 9 de diciembre, el oficio y todo lo que sobreviene es efecto corruptor, pero lo he dicho, las mismas personas, el mismo Ministerio Público, los oficiales que vieron que hicieron este montaje, son los que hicieron hacia atrás con oficios falsos la supuesta investigación”.

El caso Cassez volvió a ser tema de discusión pública a partir de la serie documental de Netflix El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, basada en ​​​​el libro de Jorge Volpi, ganador del Premio Alfaguara de Novela en 2018.

El trabajo explora paso a paso lo sucedido en la búsqueda de la verdad, haciendo un viaje entre México y Francia, países que estuvieron en medio de crisis diplomática por este hecho y también pone el foco en los principales actores que son acusados de llevar a cabo todo este montaje, el principal de ellos Genaro García Luna, quien en el Gobierno de Fox encabezó la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y quien con Calderón se encumbró como el Secretario de Seguridad Pública. Ahora ese hombre se encuentra preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

El pasado mes de septiembre, el Presidente López Obrador nombró durante su Cuarto Informe de Gobierno a García Luna como el símbolo de la corrupción, la impunidad y la violación de los derechos humanos. “Que nadie se confunda o se haga el que no sabe: en nuestro Gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de Derecho Humanos, no hay autoridades que torturen y existe toda la voluntad de no dejar impune ningún delito”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal.

Genaro García Luna, quien fungió como Secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, está acusado en Estados Unidos de haber recibido millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la asociación delictiva operara sin consecuencias.

El que fue miembro del Gabinete de Felipe Calderón Hinojosa se ha declarado inocente en todos los cargos de los que se le acusa, entre ellos la conspiración para distribuir cocaína, participación criminal continua y falsas declaraciones ante las autoridades estadounidenses.