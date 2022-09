El principal acusado del caso Cassez habla de García Luna, Cárdenas Palomino, Gertz

Israel Vallarta fue detenido el 9 de diciembre de 2005 junto a la ciudadana francesa Florence Cassez —por entonces su pareja— en un montaje que se atribuye a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, los dos superpolicías de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Ella salió libre en enero de 2013, pero él permanece desde hace 17 años en prisión sin sentencia. En todo este tiempo es poco lo que se ha dicho de Israel Vallarta y aún menos lo que ha podido declarar, hasta hoy que habló con SinEmbargo Al Aire.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– Israel Vallarta habló por primera vez desde el lanzamiento de la serie documental de Netflix sobre el caso Cassez. Lo hizo desde el penal de máxima seguridad del Altiplano. Por medio de una llamada telefónica al programa “Los Periodistas”, de SinEmbargo al Aire, dio su postura sobre Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, quienes son acusados de fabricar las pruebas que lo mantienen en prisión por secuestro, pero también compartió lo que espera de la Fiscalía General de la República (FGR) y de su titular, Alejandro Gertz Manero, a quien le pidió retirar las acusaciones en su contra que lo mantienen desde hace casi 17 años privado sin libertad en espera de una sentencia.

“En todos estos años a mí se me ha negado el derecho a escuchar mi voz, lo he intentado por múltiples ocasiones, mi esposa puede dar fe de eso, en el último intento que hice de manera formal, a través de un escrito se me permita otorgar una vez más una conferencia de prensa y me contestan que no, por la seguridad y mi situación. A mí hasta este momento nunca, nunca se me avisó, se me dijo o se me pidió mi autorización para escribir libros, para hacer series o películas, nunca se me ha permitido escuchar mi voz, las últimas veces que ustedes me han escuchado ha sido de esta manera, mis momentos de llamadas telefónicas a la familia, mi esposa me ha hecho favor de grabar, a petición mía, y hacerlo público como ustedes saben bien he hecho denuncias en circunstancias diversas. Ahora, ¿por qué estoy aquí hoy a casi 17 años? Precisamente porque lo he denunciado múltiples veces, es un sistema involucionado”, comentó Vallarta a Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado.

Israel Vallarta fue detenido el 9 de diciembre de 2005 junto a la ciudadana francesa Florence Cassez —por entonces su pareja— en un montaje —transmitido en vivo por Televisa y TV Azteca— que se atribuye Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, los dos superpolicías de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón​​. A ambos, a Vallarta y a Cassez, se les acusó de ser parte de una banda de secuestradores, Los Zodiaco, mediante una serie de irregularidades en el proceso que se han ido develando como han sido la fabricación de pruebas, la falsificación de declaraciones, la obtención de declaraciones por medio de tortura así como otras violaciones de derechos humanos.

Cassez fue liberada en 2013 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le otorgó un amparo liso y llano al determinar que se violaron sus derechos humanos y que el montaje televisivo, presuntamente ideado por García Luna y Cárdenas Palomino, influyó en el proceso legal. Su caso ocasionó una disputa diplomática entre Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy.

No obstante, en todo este tiempo es poco lo que se ha dicho de Israel Vallarta y aún menos lo que ha podido declarar. El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que presos sin sentencia y que habían sido recluidos a través de tortura salieran en libertad. No obstante, la Secretaría de Gobernación ha dicho en distintas ocasiones que Vallarta no puede beneficiarse de esta medida porque enfrenta otro proceso de secuestro, el de una joven, cuyo testimonio ha sido desestimado por la familia y que ha sido puesto en duda por el reciente documental de Netflix, ya que formaría parte del mismo montaje. En ese sentido, Vallarta pidió a la Fiscalía que desista de la acusación en su contra.

“A la FGR, el año pasado, de manera formal, se le envió un escrito de mi persona solicitando que en la evidencia tan clara de los abusos por parte de las autoridades anteriores en el poder de que fabricaron el actuar tan deshonesto de esos funcionarios públicos estaba dejando muy mal, en mis palabras, a la actual FGR y solicitábamos el desistimiento, el retiro de los cargos y si no fuera posible en el momento que se presente las conclusiones y nos dijeron que no, esperamos hoy que con tantas evidencias tan claras que se dan a la luz pública (esto cambie)”, expresó Vallarta.

El caso Cassez ha vuelto a la discusión pública a partir de la serie documental de Netflix El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, basada en ​​​​el libro de Jorge Volpi, ganador del Premio Alfaguara de Novela en 2018. El trabajo explora paso a paso lo sucedido en la búsqueda de la verdad, haciendo un viaje entre México y Francia, países que estuvieron en medio de crisis diplomática por este hecho y también pone el foco en los principales actores que son acusados de llevar a cabo todo este montaje, el principal de ellos Genaro García Luna, quien en el Gobierno de Fox encabezó la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y quien con Calderón se encumbró como el Secretario de Seguridad Pública. Ahora ese hombre se encuentra preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

Ayer, el Presidente López Obrador nombró durante su Cuarto Informe de Gobierno a García Luna como el símbolo de la corrupción, la impunidad y la violación de los derechos humanos. “Que nadie se confunda o se haga el que no sabe: en nuestro Gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de Derecho Humanos, no hay autoridades que torturen y existe toda la voluntad de no dejar impune ningún delito”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal.

Para Israel Vallarta el arresto de García Luna así como el de Cárdenas Palomino, quien se encuentra en el mismo penal que él por haber torturado a varios de sus familiares en relación al caso Cassez, se trata de un acto de “justicia karmática”, de “justicia divina”

“Voy a hablar del karma, fue una situación casualmente el 9 de diciembre de 2019, yo me encontraba en el penal de Guadalajara y me entero (del arresto de García Luna), ahí tenía mi televisión, me entero por las noticias que se empieza a escuchar, obviamente fue una confusión de sentimientos encontrados, obviamente no era por mi causa, pero empezaba la justicia, al menos la divina, a hacer sus obras y se me renovaron las esperanzas de que si no hay justicia entonces viene la celestial y de alguna u otra manera empiezan a desmoronarse esos iconos de la corrupción en ese entonces”.

Vallarta dijo que cuando se dio el arresto de Cardenas Palomino, no puedo enterarse por la televisión, ya que desde que está en el Altiplano, desde hace dos años, no puede tener un dispositivo para ver noticias. “Me entero por otras personas, por compañeros que me dicen ‘oye está en las noticias que detuvieron a Cárdenas Palomino por la afectación y la tortura que le provocó a tu hermano, sobrino y otras personas’, no me lo he encontrado, no he hablado con él, aquí él está bastante blindado, está bastante protegido, está en el Penal Número 1 de máxima seguridad. Vuelvo a insistir, otra vez, la justicia karmática o la justicia divina, como se pueda interpretar, está dando resultado finalmente”.

—¿Qué le diría al Presidente y al Fiscal? —se le preguntó al final.

—En cuanto al Fiscal, yo siempre lo he dicho, yo confío en Gertz independientemente de lo que se pueda hablar de él alrededor, yo considero que es una persona que viendo las evidencias él mejor que nadie sabe lo que sucedió ahora y sabe que fue una voz. En cuanto al Presidente agradezco mucho su interés, no por mí, sino por el caso de las injusticias, de la corrupción con algunos magistrados y jueces del Poder Judicial y lo que sí les quiero comentar, lo más correcto moralmente hablando sería que la Fiscalía retirara las acusaciones falsas, sin embargo, yo tengo ahí en puerta algunos recursos que desde hace dos años o más he interpuesto como un amparo, dos años se tardó un juez de amparo en darle entrada… —alcanzó a comentar antes de que se acabaran los 10 minutos que tiene por Ley para hablar por teléfono.

La llamada de Vallarta fue posible gracias a su esposa Mary Sainz, a quien conoció durante su lucha por exhibir las violaciones a su proceso. Ella comentó a “Los Periodistas” que están a la espera de “una audiencia en donde se va a dar una resolución” sobre el caso y manifestó su confianza sobre la visibilización que ha dado la serie documental de Netflix sobre lo ocurrido desde hace 17 años.

“Tenemos fe de que a raíz de todo esto, lo del documental donde se tuvo que exhibir el mal funcionamiento del Poder Judicial, en 190 países para poder evidenciar que por años han mantenido a Israel como un preso político”, indicó.

Sainz aclaró que no sólo piden la libertad de Israel, sino la de su hermano Mario y su sobrino Sergio, quienes también fueron parte del montaje realizado por las autoridades a cargo de Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

“Hoy se destapa la cloaca de todas esas injusticias y no solamente es el caso de Israel Vallarta, hay muchos caso más que no fueron emblemáticos, pero sí fueron dentro de esos negocios de prisiones que necesitaban cubrir los delincuentes con fabricar falsos culpables, eso es lo que trataban de ocultar los sexenios pasados que estaban todos encubiertos”, denunció.