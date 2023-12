Departamento del Tesoro sanciona a 15 personas y 2 empresas ligadas a Beltrán Leyva

Las sanciones impiden el acceso a propiedades y cuentas bancarias en Estados Unidos y vedan a las personas y empresas sancionadas de hacer negocios con estadounidenses.

TUNE IN: I am about to deliver remarks in Mexico where I will announce new actions Treasury is taking to counter the illicit trade of fentanyl and other illegal drugs. https://t.co/yFm32tek1h

— Treasury Department (@USTreasury) December 6, 2023