EU: Tiroteo en una universidad de Las Vegas deja 3 víctimas, incluido el tirador

LAS VEGAS (AP).— Tres personas murieron baleadas este miércoles, y una más resultó herida de gravedad durante un ataque en la Universidad de Nevada, campus Las Vegas (UNLV), informó la policía. El presunto agresor también fue encontrado sin vida.

El ataque ocurrió poco antes del mediodía y desató una fuerte presencia policial en el campus, el cual se ubica a pocos kilómetros del famoso The Strip de Las Vegas, mientras los estudiantes se resguardaban en las aulas. Las autoridades declararon el lugar como despejado unos 40 minutos después de recibir el primer reporte de un tirador activo.

La policía no ha dado a conocer la identidad del tirador o su motivo. El tiroteo ocurrió en una ciudad que aún tiene cicatrices por el ataque de un hombre armado en el casino Mandalay Bay que dejó 60 muertos y cientos de heridos en octubre de 2017.

UPDATE: The suspect has been located and is deceased. https://t.co/h56jaYcFwg pic.twitter.com/eeTzBIEg7O

El alguacil del Departamento de Policía de Las Vegas informó que varias víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona, y que más detalles estarían disponibles pronto, pues la investigación está activa y continúa, según se indicó en una reciente actualización.

Hasta el momento no se sabe si el sospechoso del tiroteo murió por una herida autoinfligida o si recibió un disparo de las autoridades.

La policía evacuó los edificios en el campus de la Universidad de Nevada, según una publicación de la misma institución en X, antes Twitter, y pidieron a quienes se encontraban en el campus que se refugiaran en el lugar mientras las autoridades realizaban la investigación.

Police ask that you continue to please shelter in place. Police are evacuating buildings one at a time. This remains an active investigation. The suspect has been contained.

— UNLV (@unlv) December 6, 2023