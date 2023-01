Kevin McCarthy es elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes de EU

Madrid/Washington, 7 de enero (EUROPA PRESS/AP).- El líder republicano Kevin McCarthy ha sido elegido este sábado de madrugada como presidente de la Cámara de Representantes después de haber obtenido el apoyo mayoritario de los republicanos en la decimoquinta votación.

El congresista por California ha obtenido 216 votos, dos menos de la mayoría establecida en 218, pero han sido suficientes después de que seis congresistas hayan votado “presente” absteniéndose a emitir un voto y reduciendo así el número total de votos para alcanzar la mayoría.

I hope one thing is clear after this week: I will never give up. And I will never give up for you, the American people. https://t.co/uLqPKa1maZ

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) January 7, 2023