AMLO dice que hay infiltrados en el movimiento de los estudiantes de Ayotzinapa

El viernes pasado, alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, policías estatales y de la Guardia Nacional con equipo antimotines se enfrentaron en la caseta de cobro Palo Blanco en la Autopista del Sol, cuando los estudiantes se retiraban.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que no descarta que hubiera infiltrados en el incidente en el que fue enviado un tráiler sin chofer a impactarse contra la Guardia Nacional y otras autoridades que vigilaban la caseta de cobro de Palo Blanco en la Autopista del Sol, en Guerrero, donde se enfrentaron con alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa el viernes pasado.

“Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta. Sí, en un edificio de turismo y eso lo detuvo porque habían puestos de comerciantes, iban a perder la vida muchos. Muy lamentable esto”, consideró.

Por ello, el mandatario hizo un llamado a los normalistas “para que ya no actúen de esa forma porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas”. “El revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción. No puede haber rebelde sin causa”, agregó.

Durante su conferencia de prensa matutina, pidió diálogo a los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa y “que no le hagan juego a la derecha, al conservadurismo”, que quisieran una tragedia o una desgracia “para echarle la culpa a los jóvenes o que el Gobierno los reprimiera porque están como zopilotes”.

“Entonces que dialoguen. He dado la instrucción de que los reciban, de que haya diálogo, porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en este movimiento. Eso a lo mejor ni ellos lo saben, y por eso lo estoy planteando y me dirijo a ellos”, reveló López Obrador.

También se dirigió a los padres de los estudiantes, a quienes solicitó que le ayuden: “Y le pido también a sus papás que nos ayuden, que estén pendientes de ellos, que hablen con ellos porque este no es el camino. Nosotros no somos represores. Se tomó esa decisión de que no se tomen las casetas porque ya era una situación insoportable”, recordó.

“No se dejen manipular por nadie, y menos por la delincuencia llamada ‘organizada’ o de cuello blanco”, dijo.