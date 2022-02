Billie Eilish detiene concierto para ayudar a un fan que no podía respirar (VIDEO)

Ciudad de México, 7 de febrero (RT).- La cantante estadounidense Billie Eilish detuvo su actuación de este sábado por la noche en la ciudad estadounidense de Atlanta para ayudar a un fan a conseguir un inhalador.

Durante el concierto, celebrado en el State Farm Arena y que forma parte de su gira mundial “Happier Than Ever”, la artista notó que una de las personas que se encontraba entre la multitud tenía problemas respiratorios. “¿Necesita un inhalador? ¿Quién lo necesita?”, preguntó la cantante desde el escenario.

Here's @billieeilish stopping her concert in Atlanta this Saturday, to help a fan who needed an inhaler. 👇🏽 #BeLikeBillie pic.twitter.com/GViYsszx2U

