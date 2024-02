“Se justifica”: AMLO avala solicitud de juicio político contra Ministro Pérez Dayán

El mandatario señaló que se justifica el juicio político porque cómo una institución del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), iba a servirle a particulares sobre la ciudadanía.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió esta mañana contra el Ministro Alberto Pérez Dayán por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se considera inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), y justificó el juicio político que busca Morena en contra suya.

El mandatario cuestionó cuándo se había visto que dos ministros de la Corte cancelaran una Ley, por lo que justificó la solicitud de Morena de un juicio político en contra de Pérez Dayán por la resolución.

“Se justifica, porque cómo un interés particular, el influyentismo, una institución del Estado que en vez de servirle al pueblo esté al servicio de particulares”, indicó.

“¿Cuándo se había visto que dos ministros cancelaran una Ley, cuándo? Pero no es cualquier Ley, es la que le afecta a los traficantes de influencias. Entonces pues sí, tenemos que volver a insistir ahora con una reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, pueda desarrollarse, cumplir con su misión de abastecer de energía eléctrica a precios justos”, criticó.

Asimismo, el Presidente reiteró que el “bloque conservador” tiene tomado al Poder Judicial, y señaló que las y los ministros de la Corte pasan por encima de la Constitución aunque haya sido aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado.

“Entonces si este bloque conservador, corrupto, tiene tomado el Poder Judicial, que lo corrompieron por completo, pues tenemos que, por la vía legal, buscar los cambios, no quedarnos con los brazos cruzados, que porque ya el Ministro Pardo o Pérez Dayán ya decidieron”, dijo.

“No les importó que hayan votado diputados y senadores, la mayoría y hayan aprobado la Ley. Éstos se sitúan por encima de la Constitución y las leyes, y cancelan la Ley Eléctrica, entonces vamos a la reforma al Artículo 128 de la Constitución, y para que no se considere monopolio la Comisión Federal de Electricidad, y no se le dé el mismo trato que se le da, como si fuese Iberdrola o cualquier empresa particular, que vienen del extranjero a hacer su agosto”, acusó.

SCJN DEFIENDE RESOLUCIÓN

El 2 de febrero, la SCJN informó que el amparo otorgado a seis empresas privadas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) fue resuelto con apego a la Ley, y defendió el derecho de voto de calidad de Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala de la Corte.

A través de un comunicado, el máximo tribunal del país señaló que el amparo que inhabilita la Reforma Eléctrica de 2021 se hizo tomando en cuenta el artículo 56, primer párrafo de la Ley de Amparo, misma que establece calificar la excusa, en caso de que un Ministro se declare impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala.

“Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad”, se lee en el boletín.

Según el relato de la Corte, el Ministro Javier Laynez Potisek se excusó de conocer el amparo contra la reforma a la LIE, ya que participar en su discusión retrasaría su resolución, derivado de una solicitud de impedimento que presentó el día anterior la Secretaría de Energía del Gobierno Federal (Sener), para que el funcionario no tuviera conocimiento del mismo y otro amparo en revisión similar.

Voto de calidad de las y los ministros en términos de la Ley de Amparo. pic.twitter.com/awFr1HK6pL — Suprema Corte (@SCJN) February 2, 2024

Dicha situación generó que la votación resultara en empate y, con ello, fuera necesario ejercer voto de calidad por parte del Ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala, como lo faculta la Ley de Amparo, en el artículo 56 antes citado.

Asimismo, la votación del pasado miércoles 2 de febrero se encuentra precedente en el amparo directo en revisión 5102/2021, resuelto en la sesión de la Segunda Sala del 29 de junio de 2022, en el que se declaró legal el impedimento del Ministro Luis María Aguilar Morales para conocer de un asunto, con el voto de calidad de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien era presidenta de la referida Sala.

MORENA PREPARA JUICIO

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció el jueves que solicitará un juicio político en contra del Ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, y una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial tras la resolución de la Suprema Corte en la que se considera inconstitucional la reforma a la Ley de la LIE.

𝐄𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐲 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐦𝐨𝐬… 𝐍𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐬 𝐯𝐚 𝐚 𝐝𝐨𝐛𝐥𝐚𝐫… El día que se cambie la Constitución y diga otras cosas, haremos que se cumplan…#MinistroAlbertoPérezDayán pic.twitter.com/rVRtGSctBT — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) February 2, 2024

El coordinador del partido guinda en la Cámara Baja, Ignacio Mier Velazco, criticó la resolución de la SCJN, y calificó de lamentable que una decisión de tanta importancia haya sido tomada por la Segunda Sala del máximo tribunal del país.

“Ayer incurrió en una violación de su propia Ley y eso, además de incurrir en responsabilidades, pone de manifiesto una actuación, por decir menos, sectaria, con premeditación en contra de la Ley que fue aprobada acá, en Cámara de Diputados”, expresó Mier durante una conferencia.

Por su parte, el Diputado Juan Ramiro Robledo explicó que las votaciones ocurrieron fuera de la normativa al hacer uso del voto ponderado, pues antes de hacerlo tendrían que haber llamado a otro Ministro, quien intentara conciliar los dos puntos que se contradecían al momento de discutir la propuesta de reforma.

En este sentido, la Vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, insistió en que Morena buscará un juicio político en contra del Ministro Pérez Dayán por considerar que no se siguió el proceso interno marcado en la Ley.

Lamentable que con el voto de solo dos ministros hayan declarado inconstitucional una ley. El sistema judicial en México está podrido; los responsables del control constitucional en este país, en aras de proteger intereses, NO deben favorecer amparos violando la Constitución. pic.twitter.com/rSdFaqANoT — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 1, 2024

“Que ahora están resolviendo así en la Corte solamente acredita dos cosas: primero, el hacer juicio político contra este Ministro por no haber asumido los procedimientos internos para la deliberación de un tema como este, y el que como Poder Legislativo hagamos reformas necesarias a la Ley de Amparo para quitar este precepto, el 56 de la Ley de Amparo, para que nunca más haya un voto en calidad de empate”, subrayó.

En 2022, el alto tribunal ya se había pronunciado sobre la reforma que da ventaja a la generación gubernamental de electricidad sobre las plantas privadas de energía. Entonces, el pleno de la Corte no logró la mayoría calificada para anularla, por lo cual siguió vigente. Sin embargo, el pronunciamiento dejó la puerta abierta a que empresas pudieran ampararse contra determinados artículos, que es lo que sucedió.

De ahí que ahora determinara que la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica, las reglas en el orden del despacho de energía que se introdujeron en 2021 y el sistema de adquisición de certificados de energías limpias son aspectos que contradicen los preceptos de la Carta Magna, explicó la SCJN en un comunicado.