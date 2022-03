Científicos logran revertir segura y eficazmente el envejecimiento en ratones

Madrid, 7 mar (EFE).- A medida que envejecemos no solo cambia nuestro aspecto y salud, sino que además cada célula del organismo lleva un reloj molecular que registra el paso del tiempo. Ahora, científicos han logrado revertir el proceso de envejecimiento en ratones restableciendo parcialmente sus células a estados más juveniles.

En concreto, el equipo del científico español Juan Carlos Izpisúa ha demostrado que puede retrasar de forma segura y eficaz este proceso en ratones de mediana edad y ancianos. Los resultados se publican en la revista Nature Aging.

Izpisúa es investigador en el Laboratorio de Expresión Génica del Instituto Salk de La Jolla (California, EU), que ha realizado este trabajo en colaboración con Genentech, del grupo Roche.

Los resultados que ahora se conocen tienen años de laboratorio detrás. Izpisúa y su equipo descubrieron en su día que, alterando la dosis, frecuencia y duración de unas moléculas llamadas factores de Yamanaka, podían programar las células para aumentar su resiliencia y funcionalidad in vitro.

In vivo partial reprogramming alters age-associated molecular changes during physiological aging in mice https://t.co/qtxGlHk4sw

— BüttnerLab (@ButtnerLab) March 7, 2022