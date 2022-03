No sólo en México: La violencia de hinchas del futbol se extiende por América Latina

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Por Carlos Andrés Valverde

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- La batalla campal entre hinchas del Querétaro y Atlas en el futbol mexicano, que dejó 26 heridos y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo el sábado, puso el dedo en la llaga en una herida que se ha vuelto constante en los estadios de América Latina.

En vez de cánticos, goles y celebraciones, la fiesta del futbol se ha visto empañada por la violencia. Las agresiones no parecen cesar dentro y en los alrededores de los estadios del continente.

El pasado sábado, en imágenes que se hicieron virales, el mundo del deporte vio horrorizado la invasión de la cancha por parte de los aficionados de los equipos Querétaro y Atlas, durante la novena jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano.

La pelea entre hinchas de ambos equipos, iniciada en las gradas, fue a parar al terreno de juego y provocó que los futbolistas se refugiaran en los vestuarios y el árbitro diera por terminado el encuentro.

El Gobernador del estado, Mauricio Kuri, indicó que fueron hospitalizadas 26 personas, 24 hombres y dos mujeres.

“Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice”, dijo el mandatario estatal.