19 lesionados en el estadio de Querétaro son dados de alta; Gobierno pagará gastos

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- Guadalupe Murguía Gutiérrez, Secretaria de Gobierno del estado de Querétaro, informó esta mañana que ya fueron dadas de alta 19 de las 26 personas hospitalizadas por la trifulca que hubo el pasado sábado 5 de marzo en el partido Querétaro contra Atlas en el estadio Corregidora.

Añadió que el Gobierno queretano está apoyando a las familias de las personas heridas “con todo lo que sea necesario, incluyendo gastos de hospedaje, alimentación y, por supuesto, el tratamiento médico”.

Mauricio Kuri González, Gobernador del estado, detalló apenas ayer antes del mediodía que las 26 víctimas estaban hospitalizadas, tres en estado graves, 10 delicados y los 13 restantes sin gravedad.

En conferencia de prensa, Mauricio Kuri señaló ante los medios que Murguía Gutiérrez sería la encargada de dar los informes sobre el seguimientos de las víctimas y de sus familias.

El Gobierno de Querétaro anunció ayer por la noche que decidió suspender a cinco servidores públicos encargados del operativo por incumplir los protocolos establecidos, así como los servicios que presta al estadio la empresa de seguridad contratada por el Club Querétaro.

Se trata de Leonardo Flores Mata, director de Operación Policial; Issac Pérez Infante, encargado de la Unidad de Campo; Agustín Martínez, policía; Carlos Mendoza Martínez, coordinador de Eventos y comisionado para el partido.

Además, suspendieron a Carlos Alberto Toscano Mendoza, responsable del Área de Gestión de Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Además, desde ayer se informó que el Gobierno local decidió cancelar los servicios de la empresa de seguridad privada G.E.S.K9, contratada por el Club Querétaro. El mandatario Mauricio Kuri aseguró hoy, en un audio difundido en sus redes sociales, que una persona captada abriendo una puerta que permitió el paso a las barras era de la empresa privada, “eso fue parte por lo que los dimos de baja”, dijo.

“También dimos de baja a una persona de Protección Civil porque permitió empezar el juego, cuando tenían que tener 400 personas de la empresa de seguridad privada no lo revisaron. Al parecer, estoy especulando un poco con la información que tengo, solo había 290 personas de la empresa privada y no los 400 que le pidió Protección Civil. A mí no me gusta pensar que hay un complot o una cuestión en contra de esto, sino que se les fue de las manos y que debimos haber actuado de forma diferente. Nosotros teníamos la policía estatal como la policía municipal que se encargan de la parte de afuera, pasaron de contener a proteger a las familias”, mencionó en la grabación.