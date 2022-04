Tráiler vuelca y choca con muro de contención de L5 del Metro; se normaliza servicio

El incidente había provocado la interrupción en la operación de los trenes, así como la suspensión parcial de este transporte.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro dio a conocer que el servicio de la Línea 5, que va de Politécnico a Pantitlán en la Ciudad de México, se normalizó en todas las estaciones luego de que un tráiler chocara a la altura del Metro Oceanía.

A través de redes sociales, el Metro informó tanto del incidente como de la reanudación del servicio, pues el choque provocó la interrupción en la operación de los trenes, así como la suspensión parcial de este transporte.

“Se normaliza el servicio en todas las estaciones de la Línea 5, la circulación de los trenes es continua”, señaló dicho transporte en Twitter.

A las 6:33 de la mañana se había comunicado que el accidente ocurrió en interestación Oceanía-Terminal Aérea, por lo que el servicio no estaba disponible de las estaciones Eduardo Molina a Pantitlán y se otorgaba traslado provisional con camiones RTP de Consulado a Politécnico.

“Debido a choque de tráiler en el muro de contención en la interestación Oceanía-Terminal Aérea de la Línea 5, no se ofrece servicio de Eduardo Molina a Pantitlán, se tiene servicio provisional de Consulado a Politécnico. Personal labora en la zona”, mencionó.

Asimismo, Bomberos de la Ciudad de México se encontraban trabajando en la zona de Circuito Interior Colonia Moctezuma 2da sección, de la Alcaldía Venustiano Carranza.

Durante una entrevista con Foro TV, el conductor del tráiler, que trasladaba 25 toneladas de tarimado de cartón, relató que perdió el control del vehículo y la caja quedó incrustada en el muro metálico del Metro.

“Se me regresó en la subida, ya no pudo subir el camión. Venía por el [carril] de baja, nada más que [el camión] ya no pudo subir aquí en el Peñón y desgraciadamente se me fue para atrás”, explicó a dicho medio el conductor.

Debido a esta situación, los servicios de emergencia llegaron para comenzar las labores de retiro del tráiler, por lo que fue suspendido el uso del transporte por casi 40 minutos.

Además, no hubo reportes de heridos por el accidente. Guillermo Calderón, director del Metro, expresó a Telediario que los daños solamente ocurrieron en las rejillas y techumbre de la interestación, pero no había mayores afectaciones, por lo que se había cortado la energía eléctrica de las instalaciones para hacer las labores de emergencia y no causar otros contratiempos tanto a los usuarios del transporte como a los vehículos de la zona.