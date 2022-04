Titular de Segob evade preguntas y se refugia en el Metro antes de llegar a la SCJN

Augusto López salió de Palacio Nacional, abordó el Metro en la estación Zócalo, se bajó una estación después, en Allende, y abordó un vehículo.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, fue sorprendido este miércoles a bordo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Luego de la polémica por presuntamente usar un avión de la Guardia Nacional para promocionar la revocación de mandato, Augusto López se refugió dentro del Metro para evitar dar declaraciones a los medios de comunicación.

“No acostumbro a dar declaraciones, si quieren ver saber sobre una actividad pública ahí están los organismos de transparencia, yo estoy obligado a transparentar mis acciones”, dijo.

Augusto López salió de Palacio Nacional, abordó el Metro en la estación Zócalo, se bajó una estación después, en Allende, y abordó un vehículo.

#HaceUnosMinutos| El secretario de Gobernación Adán Augusto López se le vio esta tarde abordar el Metro en la #CDMX , el fin de semana, el funcionario usó un avión de la Guardia Nacional para promover la #RevocacionDeMandato y amenazar al @INEMexico pic.twitter.com/1GdgZR1tAb — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) April 6, 2022

Más tarde, fue visto saliendo de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que está junto a Palacio Nacional.

Al salir de la SCJN fue cuestionado con quién se reunió y cuál fue la agenda, pero no quiso responder.

El pasado 4 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió a Adán Augusto López Hernández, luego de que fuera criticado por haber promovido este fin de semana la consulta de Revocación de Mandato durante su visita a los estados de Coahuila y Sonora, un hecho que negó el mandatario.

“Ojalá y se actúe con rectitud, y en el caso del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está instando a los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. No va a mítines. Él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación”, afirmó.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador aprovechó para aclarar que el funcionario “no es precandidato a la Presidencia”, ya que le está ayudando a la transformación del país. “Entonces que no se confunda. Él no está haciendo campaña para ese propósito. No está actuando de esa forma”, subrayó.

Desde Palacio Nacional, recordó que él necesitaba un Secretario de Gobernación que le “ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda; sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado”.

Sin embargo, el mandatario señaló que si hay denuncias en contra de López Hernández, la autoridad competente será la encargada de resolver.