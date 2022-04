Adán Augusto “no es precandidato a la Presidencia”: AMLO; no está en campaña, asegura

El Presidente López Obrador aseguró que Adán Augusto sólo está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad y para que “se tranquilicen los adversarios”.

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este lunes que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sea precandidato a la Presidencia, ya que sólo le ayuda a la transformación del país.

Luego de que Adán Augusto fuera criticado por promover la consulta de Revocación de Mandato en Sonora y Coahuila este fin de semana, el Jefe de Ejecutivo federal dijo que él sólo está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad y para que “se tranquilicen los adversarios”.

“En el caso del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está instando a los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. No va a mítines. Él va para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación”, expresó durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

El presidente @lopezobrador_ asegura que el secretario de @SEGOB_MX, @adan_augusto, está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad no para promover la consulta de #Revocacióndemandato 🤡 pic.twitter.com/bAXgDkWPpF — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 4, 2022

“No es precandidato a la Presidencia porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces que no se confunda. Él no está haciendo campaña para ese propósito. No está actuando de esa forma”, añadió.

López Obrador afirmó que el Secretario de Gobernación le ayuda “al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda; sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado”.

El mandatario manifestó que si se presentan denuncias en contra de Adán Augusto por promover la consulta de Revocación de Mandato, será la autoridad competente la que tenga que resolver.

No obstante, el Presidente reprochó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no está actuando con rectitud e hizo un llamado a que corrija eso, pues acusó que sólo sanciona a quienes promueven la consulta, pero no a quienes llaman a no participar en ella.

“Ojalá y se corrija aún cuando falta poco para que se ponga el ejemplo de imparcialidad porque el INE, el Juez, no ha actuado con rectitud. Yo les diría que hay elementos, que hay pruebas de que sólo se impide que se manifiesten, que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo”, dijo.

“Por ejemplo, hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada. Incluso aquí se comentó abiertamente del Gobernador de Coahuila, del PRI, llamando a que nadie participara. Eso es no sólo violatorio de la norma sobre la Revocación del Mandato, no sólo violatorio de la veda; sino violatorio de la Constitución, del espíritu y de la letra de la Constitución, y además antidemocrático. Entonces ojalá y se actúe con rectitud”.

Cuestionado sobre cómo debería entonces actuar el INE ante los llamados abiertos a no participar en la Revocación de Mandato, López Obrador indicó que desde un principio el órgano electoral debió convocar al ejercicio participativo y “no actuar de manera tramposa, guardando silencio, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado, pura trampa y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía”.

“Así pues no se actúa con imparcialidad. Ellos hasta en el caso, como dicen los abogados: ‘aceptando sin conceder’, que yo los cuestionara, ellos deberían de estar actuando con rectitud, con profesionalismo, no debatiendo. Entonces ojalá y en estos días que faltan, se arregle. Yo soy partidario de que todos saben, de que se garantice la libertad de expresión”.

“Como ayer que salieron a manifestarse quienes no están a favor de la Revocación, o no, quienes no están a favor de que se lleve a cabo la Revocación, porque lo que no quieren es que yo me vaya, fíjense, y por eso dicen que no participen. Si no me quieren, ¿por qué no van a votar en contra? Un buen demócrata no es el que está pensando sólo en ganar, siempre un buen demócrata es el que quiere establecer la democracia como forma de vida, que sea el pueblo el que mande, que se le pregunte al pueblo, que se establezca el hábito democrático. Eso es lo más importante, no quién gana”, concluyó.