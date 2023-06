Delgado invita a Noroña a sesión del Consejo Nacional de Morena; él acepta participar

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- A un día del reclamo de Gerardo Fernández Noroña por la presunta “exclusión” como presidenciable para 2024 luego de la reunión que sostuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador con las y los aspirantes, el Diputado de Partido del Trabajo (PT) se reunió esta mañana con el Coordinador Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Asimismo, el dirigente de Morena replicó la misma fotografía subida por Fernández Noroña, donde destacó la invitación que le hizo para formar parte de la próxima sesión del Consejo Nacional Nacional, en la que se definirán las reglas para contender por la candidatura rumbo a las elecciones presidenciales del siguiente año.

El día de ayer, Fernández Noroña reclamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que éste no lo invitara a la cena que se llevó a cabo la noche del lunes con las y los precandidatos de Morena a la Presidencia de la República.

“Es un reclamo fraterno a un compañero que no me está dando trato de compañero. La exclusión es injustificada, incorrecta, no es un trato de compañeros”, dijo este martes en conferencia de prensa.

El legislador aseguró que las encuestas lo posicionan en tercer lugar, incluso por arriba del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Asimismo, reiteró que participará en el proceso correspondiente dentro de Morena para contender por la candidatura presidencial, además de que volvió a señalar al Presidente por tomar acciones sectarias.

“No voy a donde no me invitan”.

“El compañero Presidente, al erigirse en garante de unidad, no debe excluir a nadie. Está asumiendo una posición sectaria. Mi pecho no es bodega, pero no dejaré de señalar exclusiones. Yo voy a participar y me voy a registrar”, sentenció.