La reunión de anoche fue para felicitar a Delfina y para mantenernos unidos: AMLO

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este martes que la reunión de anoche con las y los militantes de Morena, entre quienes se encontraban las y los aspirantes a la candidatura presidencial del partido, fue para celebrar el triunfo de Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México y para mantener la unidad.

Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionado por los motivos de la reunión, la cual llamó la atención por el contexto político que vive el país, pues una vez concluidos los comicios de este año en Coahuila y el Estado de México, ahora los esfuerzos de los partidos se concentrarán en allanar el camino rumbo a la elección presidencial de 2024.

“Bueno, nos reunimos. No puedo hablar mucho de eso. Por eso los invité a cenar, aunque pagamos todos, para hacerlo después de las 8 de la noche y no aquí, sino en un restaurante cerca, en el Templo Mayor, en un café, restaurante de la librería Porrúa”, dijo López Obrador frente a las y los representantes de los medios de comunicación.

“Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina entre todos. Estábamos muy contentos con ella presente y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien. Estamos bien y de buenas, pero pues ya no puedo hablar más sobre el tema”, agregó desde Palacio Nacional.

De acuerdo con el mandatario mexicano, asistieron gobernadoras y gobernadores de Morena; las y los dirigentes del partido guinda, como Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora; Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional morenista; el Senador Ricardo Monreal Ávila; el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón; Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); y Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El Jefe del Ejecutivo federal reiteró que de manera general se habló de estar unidos, ya que él ha dejado claro que no va a intervenir en la selección de la o el candidato para buscar sucederlo en el cargo.

“Yo he hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie en lo que tendrá que venir. Nada de ‘tapados’. Nada de ‘dedazo’. Nada de destapes. Nada de imposición. Allá donde está la casita, el mástil de los barcos, a donde mandan a los marinos que se portan mal. No. Al carajo eso con todas esas lacras de la política”, aseguró.