“Yo no voy a poner al candidato de Morena”: AMLO llama a afianzar la democracia

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que él no será quien designe a la o el candidato de Morena, a un año de las elecciones presidenciales del 2024, y llamó a afianzar la democracia al eliminar viejas prácticas de corrupción.

“No es que yo voy a poner al candidato de Morena. No. No va a haber ‘dedazo’. Va a ser la gente”, dijo.

“Van a ser los ciudadanos los que van a decidir y hay todavía quienes no lo creen, incluso hasta gente cercana. No, no, no. ‘A la hora de la hora tú vas a inclinar la balanza’. No. ‘O estamos esperando una señal’. Te vas a quedar esperando, primo hermano”, agregó.

Asimismo, el mandatario llamó a “afianzar la democracia” como forma de vida y a “desterrar prácticas antidemocráticas”.

“Si queremos establecer en México el hábito democrático, necesitamos desterrar todas esas prácticas antidemocráticas: la calumnia en los medios supuestamente de información, los pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos, la entrega de dinero de la oligarquía a candidatos, el que se reciba dinero del extranjero también con esos propósitos y desde luego desterrar por completo la compra del voto, la intimidación, el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, el acarreo, la falsificación de las actas, el relleno de las urnas, el que votan los muertos, el ‘dedazo’, el ‘tapado’, la imposición, barrer con todo eso, acabar con todo eso”, puntualizó.