Morena festeja en Edomex y lanza reto 2024: Que no haya división ni ambición vulgar

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– La virtual ganadora de la elección en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, inició la celebración de su triunfo electoral en la entidad con mariachi, fuegos artificiales y el respaldo de su partido.

Acompañada de su equipo de campaña, así como del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y de la secretaria del partido, Citlalli Hernández, la candidata expresó su agradecimiento a la ciudadanía por ejercer su preferencia del voto hacia ella.

La virtual ganadora aseguró que su gabinete estará compuesto en mínimo un 50 por ciento por mujeres.

Los miembros del partido que se presentaron a la celebración coreaban gritos de “¡Gobernadora!”, así como “¡Ya llegó, ya está aquí, la que ya sacó al PRI!”.

Gómez se dijo muy orgullosa de la población mexiquense que salió a votar hoy, y se comprometió a devolver el apoyo que le fue brindado en su campaña durante su Gobierno.

“Estoy muy orgullosa de ustedes, lo he dicho y lo sigo diciendo, yo de verdad pido a la vida me permita demostrarle con hechos a todos ustedes que valió la pena esta muestra de confianza. Porque esto solamente, como dicen por ahí, amor con amor se paga, y el amor que ustedes me han dado yo espero de verdad retribuirlo”, dijo.