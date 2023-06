El Presidente cena esta noche con los aspirantes presidenciales de Morena en la CdMx

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta noche con los aspirantes a la candidatura presidencial de 2024 por el partido Morena en un restaurante de la Ciudad de México, según han revelado varios medios de comunicación.

En el lugar se encuentran dirigentes de Morena, gobernadores, así como los aspirantes presidenciales: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Una fuente dijo esta noche a SinEmbargo que la reunión está relacionada con la definición del método con el que el movimiento de izquierda definirá a la candidata o candidato a la Presidencia.

Se trata de una primera reunión, dijo la fuente. “Habrá otras en las que podría o no participar el Presidente”, confirmó una segunda fuente. “Y el domingo se podría dar un Congreso Extraordinario en Morena para tratar de aprobar el método de selección”.

Por eso fue importante detener, coincidieron las dos fuentes, que Marcelo Ebrard lanzara su propio método de selección. “Lo que hizo el Canciller fue meter presión en las definiciones. Y eso está bien. El mismo Presidente fue convocante del encuentro junto a Palacio Nacional de esta noche”.

La reunión orquestada por López Obrador se realiza en el restaurante El Mayor, ubicado frente al Templo Mayor, a unas cuadras de Palacio Nacional. El sitio fue cerrado exclusivamente para la reunión.

De acuerdo con videos publicados por medios que cubren la fuente de la Presidencia, López Obrador dijo a los reporteros que se dirigía a cenar a Porrúa para reunirse “con compañeras, compañeros, amigos”, y aseguró que se encuentra “al 100”.

View this post on Instagram

Se conoce que al lugar también llegó la Gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez.

Hasta el momento, la zona se mantiene resguardada por elementos de la Ayudantía y personal de seguridad del inmueble. Después de que López Obrador ingresó al establecimiento, a través de la librería Porrúa, se cerraron las cortinas del local.

“NO VOY A PONER AL CANDIDATO”

Este mismo lunes, durante su tradicional conferencia mañanera, el Presidente se refirió al tema de los presidenciables de Morena, partido que él fundó y con el que llegó a Palacio Nacional en diciembre de 2018.

Desde Palacio Nacional, afirmó esta mañana que él no será quien designe a la o el candidato de Morena, a un año de las elecciones presidenciales del 2024, y llamó a afianzar la democracia al eliminar viejas prácticas de corrupción.

“No es que yo voy a poner al candidato de Morena. No. No va a haber ‘dedazo’. Va a ser la gente”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

“Van a ser los ciudadanos los que van a decidir y hay todavía quienes no lo creen, incluso hasta gente cercana. No, no, no. ‘A la hora de la hora tú vas a inclinar la balanza’. No. ‘O estamos esperando una señal’. Te vas a quedar esperando, primo hermano”, agregó López Obrador.