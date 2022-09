VIDEO: Casa habitada por agentes de la Fiscalía de Coahuila explota; hay un muerto

Gerardo Márquez descartó que los elementos tuvieran consigo algún tipo de explosivos. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de una persona que se encontraba en el domicilio.

Por Armando Ríos

Saltillo, 7 de septiembre (Vanguardia).- El Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, confirmó tras una reunión del Consejo de Seguridad del estado, que su jefe de escoltas se encontraba en la vivienda donde se registró una explosión esta mañana al norponiente de Saltillo.

El estruendo ocurrió momentos antes del amanecer de este miércoles, cerca de las 06:45 horas, en el fraccionamiento Santa Fe, justo en un domicilio donde aparentemente habitaban cinco elementos de la Fiscalía General del Estado.

Hasta ahora, se ha confirmado la muerte de al menos una persona que se encontraba en la casa mencionada, tres heridos y a una persona más en vías de rescate bajo los escombros. De forma extraoficial, se ha informado que son tres los muertos.

Entre los afectados, se encuentra el jefe de escoltas del Fiscal General, dicho así por el mismo titular Gerardo Márquez Guevara.

“Mi jefe de escoltas es el que está lesionado grave”, informó.

Reiteró que los elementos no tenían ningún tipo de explosivos y agregó que hasta ahora no hay elementos que indiquen que el suceso fue parte de un atentado directo, aunque no se puede descartar ningún tipo de línea de investigación.

Sobre la muerte confirmada, envió sus condolencias a la familia del fallecido, pues todavía están a espera del estado de salud o posibles decesos de los otros elementos.

“Lo lamentamos mucho, y ahora estamos en vías de que se puedan acercar con los suyos”, dijo.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Vanguardia de Saltillo https://www.sinembargo.mx/author/vanguardia