Neozelandeses protestan ante el Parlamento por restricciones para frenar la COVID-19

Por Nick Perry

WELLINGTON, Nueva Zelanda, 8 de febrero (AP).— Cientos de personas opuestas a los mandatos para vacunarse y usar mascarilla contra la COVID-19 condujeron en caravana a la capital de Nueva Zelanda el martes y se reunieron frente al Parlamento, donde los legisladores sesionaron tras unas vacaciones de verano.

Los manifestantes se desplazaron desde diversas partes del país, y sus vehículos obstruyeron las calles del centro de Wellington durante horas luego de que salieron de ellos para hablar en la explanada frente al Parlamento. La mayor parte no traía mascarillas.

La Primera Ministra Jacinda Arden prefirió no reunirse con los inconformes mientras pronunciaba un discurso ante los legisladores en el que esbozó sus prioridades para el año.

Entre las quejas de los manifestantes está el requisito en Nueva Zelanda de que ciertos trabajadores se vacunen contra el coronavirus, incluidos los profesores, los médicos, las enfermeras, la policía y el personal militar.

Muchos inconformes también se oponen a la obligatoriedad de usar mascarillas —tal como se exige en las tiendas y entre niños mayores de 8 años en salones de clases, y promueven el ideal de más “libertad”.

Nueva Zelanda logró librarse de los peores efectos de la pandemia después de que cerró sus fronteras e implementó estrictos confinamientos, limitando la propagación del virus. La nación sólo ha reportado 53 fallecimientos por COVID-19 entre sus 5 millones de habitantes.

Pero hay personas que ya se cansaron de las restricciones. La semana pasada Ardern dijo que el país pondría fin en etapas a sus requerimientos de cuarentena para los viajeros luego de reabrir sus fronteras.

Aproximadamente el 77 por ciento de los neozelandeses están totalmente vacunados. Arden ha prometido que ya no aplicará más confinamientos.

Freedom Convoy Movement Spreads Across the Globe.

Freedom Convoy protests against Covid-19 mandates spilled into additional countries over the weekend as the movement gained traction globally.

Finland, New Zealand and Australia are just some of the countries that have joined. pic.twitter.com/hERLC6bgWc

— USMAN IBRAHIM عثمان (Mujaddid) 661. (@USMOVIC) February 8, 2022