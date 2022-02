¿Cuál es el riesgo de contagio de COVID durante un viaje en metro? Un modelo responde

Madrid, 8 de febrero (Europa Press).- Las personas que viajan en el metro corren un bajo riesgo de verse expuestas al virus que causa la COVID-19, según las simulaciones realizadas por ordenador en un estudio realizado en el metro de Londres (Reino Unido) y publicado en la revista Indoor Air.

Científicos e ingenieros de la Universidad de Leeds, el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Defensa (DSTL) del Reino Unido y la Universidad de Manchester desarrollaron el modelo para identificar los riesgos relativos de propagación del virus en un sistema de transporte masivo utilizado para viajes cortos.

La profesora Cath Noakes, de la Universidad de Leeds e investigadora principal del estudio, explica que “todos los entornos en los que las personas interactúan juntas presentan un riesgo de transmisión del virus y el transporte público no es una excepción. Si los viajes son cortos y no están abarrotados, y el vagón está bien ventilado, es probable que los riesgos sean bastante bajos”.

